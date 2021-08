Ascensores tienen en alerta a empleados del Palacio de Justicia

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines, (Asonal Judicial) dio a conocer su preocupación por la seguridad de los trabajadores y asistentes al Palacio de Justicia de la capital del Valle del Cauca.



El incidente despertó el recuerdo del trágico desplome que dejó dos muertos y cuatro lesionados graves.



En la mañana del miércoles, uno de los equipos de movilidad vertical se descolgó cuando avanzaba por el piso 11. Fue a dar hasta el sexto nivel con sus tres ocupantes, un ascensorista y dos empleados de juzgados.



La situación ameritó la presencia de técnicos en esos aparatos para determinar en qué consistió la falla y tomar los correctivos necesarios.



Asonal, en un comunicado, dice: "La Subdirectiva de Santiago de Cali, de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines – Sindicato de Industria expresa ante la comunidad judicial y caleña en general, su total

desconcierto ante el nuevo incidente por el desplome del ascensor ubicado en la

torre B del Palacio de Justicia 'Pedro Elías Serrano Abadía' destinado para la

movilidad de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por lo que llama a todos

los organismos de seguridad y prevención de accidentes para que centren su

atención nuevamente en esta edificación de carácter público".



De acuerdo con la Asociación, presidida por Diego Escobar Cuéllar, no es un caso aislado u ocasional. "Desde su puesta en funcionamiento han presentado incidentes en la Torre B de público y de servidores, de diversa índole como atrapamientos, descensos repentinos, en los que se procede a llamar al responsable de la empresa y se hace la verificación del caso; para nuevamente dejar en marcha el vehículo de ascenso vertical".



Anota que hay preocupación "por cuanto si hoy estamos con un aforo del 40% de la capacidad en cada Despacho Judicial con ocasión del Covid-19 que se transfiere a tres servidores judiciales por juzgado, qué llegará a ocurrir cuando se abra el aforo total, y se permita el ingreso de usuarios y abogados litigantes o sus dependientes judiciales; para ese momento los elevadores requerirán de mayor exigencia y cargarán más peso; por lo que nos preguntamos podemos estar seguros quienes hacemos uso de tales equipos de transporte?".

Asonal señala que hasta ahora no se entregan resultados de la investigación por la muerte de dos usuarios Bernardo Rincón, Álvaro León Padilla; y tres más

resultaron gravemente lesionadas Adriana Garcés Vinasco, Nayibe Rodríguez Espinosa, Hernán Lozano Padilla, en los hechos del fatídico 15 de agosto de 2018 en las instalaciones del 'Pedro Elías Serrano Abadía'. "Para la comunidad judicial en particular, no hemos superado este siniestro y aún ronda en nuestra mente, por lo que sus efectos psicológicos nos perturban, aún más cuando los nuevos equipos presentan las mismas fallas sistemáticas que los anteriores. Que no se repita este fatal accidente".

