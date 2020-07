Empleadores están exigiendo la prueba de covid-19 en el Valle

A través de la Secretaría de Salud, la administración seccional alertó sobre cómo hay empleadores que están exigiendo la prueba covid-19 a personas en proceso de contratación y advirtió que se convierte en un requisito ilegal. La situación ya fue notificada al Ministerio.

"Una prueba de Covid, es exactamente una prueba diagnóstica para covid-19 cuando tenemos un caso sospechoso cumpliendo unos parámetros estrictos. En el Valle del Cauca se están procesando alrededor de 1.300 pruebas, cuando debería estar en 3.000, y estamos observando que están siendo usadas por solicitantes sin ninguna sintomatología, sin ninguna condición epidemiológica y lo único que están causando es un retraso permanente en las personas a las que sí necesitamos tomar las pruebas”, explicóp la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.



La exigencia de la PCR (siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimersa'), que son pruebas de diagnóstico y se diferencian de los test rápidos.La funcionaria reiteró que “este es un 'requisito' ilegal y además muy inconveniente. La prueba del PCR es igual a una fotografía, que es la del día de ayer o la semana pasada, pero no habría posibilidad de estar actualizando la foto para saber el estado de la presencia del virus en un trabajador. Además, nos están quitando una oportunidad de diagnóstico donde realmente lo necesitamos”.



En ese sentido, dijo que "los empleadores no tienen por qué pedir PCR a un trabajador o a un futuro trabajador porque esto no les garantiza ninguna seguridad de no llevar el virus a la empresa. Pero sí es un gasto adicional para los aspirantes, pues una prueba oscila en $300.000, y lo más problemático es la congestión que causan en el servicio de salud en el momento en que más se necesita".



A esto se suma, planteó la doctora Lesmes, que el resultado podría generar una falsa tranquilidad en las personas y llevar a que descuiden las medidas de autocuidado frente al coronavirus.