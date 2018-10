Empieza la primera siembra masiva en Cristo Rey

Ya han empezado a reverdecer los pastizales en la parte del cerro de Cristo Rey a la que le prendieron fuego el pasado 31 de agosto. Pero no es suficiente, hay que ayudar a la recuperación de las 104,3 hectáreas desoladas.

Este domingo, justo cuando el monumento de Cristo Rey cumplirá 65 años, se llevará a cabo la primera gran siembra masiva, se estima que plantarán entre 400 y 500 árboles, de los 4.000 previstos.



Mónica Londoño, líder del grupo de conservación del Dagma, dijo que ya se hicieron los levantamientos topográfico, de fauna y flora y que se trabajó en el banco de árboles para determinar con cuántos podían contar porque no son árboles comerciales, se trata de especies propias de bosque seco tropical.



“Este es un ecosistema todavía muy pobre, debemos ayudarlo, eso se llama restauración activa porque es un terreno muy árido y necesitamos darle la mano”, señaló la funcionaria.



A las 7:00 a.m., hora en la que sol no podrá afectarlos, comenzará la siembra de árboles. En el Vivero Municipal y con pequeños viveros particulares, más los aportes del Jardín Botánico lograron conseguirse 20 especies nativas como pízamos, arrayanes, tachuelos, chambimbes, carboneros, chiminangos y guamos.



De aquí a diciembre se programarán siembras sábados y domingos, a la misma hora, para completar los 4.000 árboles. La cita será siempre en Cristo Rey.



Los guardabosques del Dagma que cuidan el cerro se encargarán de cuidarlos y cada tres meses se invitará, de nuevo, a la comunidad para su mantenimiento, para que quite malezas, los abonen y miren si necesitan o no nutrientes.



De acuerdo con el levantamiento realizado, se afectaron 200.000 árboles y arbustos; está pendiente el número de animales que murieron en el incendio, la mayoría de ellos ardillas, murciélagos, culebras y aves.



Desde el 2015 la municipalidad trabajaba en la recuperación del lote de Cristo Rey que ardió en llamas, había invertido cerca de mil millones de pesos y el incendió afectó el 80 por ciento de esa capa vegetal.



El terreno de este cerro tutelar es difícil para consolidar plantaciones, no obstante, se había logrado establecer especies como: arrayanes, yarumo, balso tambor, croton, cuerinegro, chiminangos, miconias, carboneros. Además, se hicieron alrededor de 58 kilómetros de trinchos con especies como el botón de oro, nacedero y cordoncillo que ayudan al amarre de suelo y generan procesos de reclutamiento de regeneración natural.



Con expertos de las universidades se trabajó el plan de restauración para determinar las distancias entre árbol y árbol y cómo se mezclará porque se necesitan las que dan flores y las que dan frutos.



“Lo que buscamos es que el ecosistema vuelva a su estado natural, lo más parecido a su estado natural, que sea un corredor ecológico para las especies que de esta zona”, dijo la profesional del Dagma.



Las donaciones de herramientas para la siembra, abonos e insumos continúan esperándose en el Vivero Municipal, ubicado al lado del Parque del Avión, en la 2N con 34, y en el propio Cristo Rey, donde están los guardabosques.



Los voluntarios deberán llevar ropa cómoda, bloqueador y líquidos para hidratarse.