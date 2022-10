En las Empresas Municipales de Cali se reportaron líos en dos procesos contractuales para optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptar), de Puerto Mallarino Fase 1.



Uno de los contratos tiene un valor de 3.798 millones pesos y el otro por 2.414 millones.



Emilio Tapia está condenado en el llamado 'carrusel de contratación en Bogotá' e investigado en el lío del contrato del Ministerio de Información y Tecnología (MinTic) y la firma Centros Poblados, en el pasado Gobierno.



(Lea en contexto: Contrato atribuido a Tapia no era el único con falsedad frente a Emcali)

El 12 de octubre, la Fiscalía divulgó la imputación en contra de Emilio Tapia porque presuntamente en compañía de otras tres personas, allegaron información falsa para ganar licitaciones en Emcali, en 2021.



La denuncia relacionaba que Tapia estaría en consorcios que entraron a dos procesos de contratación para trabajos en la Ptar de Puerto Mallarino, oriente de la capital del Valle del Cauca.



(Le puede interesar: Imágenes de la llegada al país del colombiano que estuvo encarcelado en Tanzania)

Uno de los requisitos era disponer de aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 por ciento del valor de cada uno de los contratos. Para ello se adjuntaron documentos falsos como Certificados de Cupo de Crédito Aprobado.



El entonces gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, dijo que se “dispuso la liquidación y terminación inmediata de los contratos con los consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino relacionados con adecuaciones técnicas, eléctricas e infraestructura en la planta de potabilización de agua”.



(Puede leer: Seis jóvenes aprovecharon 'papayazo' y se fugaron de estación de Policía en Cali)

Desde la cárcel en Barranquilla, Tapia presenta un documento de cinco puntos y sostiene que "tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contratos entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados”.



Anota que esto es "producto de mi ánimo de colaboración con la administración de justicia y consecuente, además, con la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”.



(Además, puede leer: Un hombre presuntamente alquilaba en su casa armas a delincuentes en Cali)

El excontratista se presentó con su abogado ante un fiscal, para responder por su participación en la contratación ante Emcali.



Tapia dice que "desde mi lugar de reclusión, continuaré colaborando con las autoridades para el esclarecimiento y apoyo a la verdad frente a los hechos sobre los que pueda tener conocimiento y que revistan interés para la sociedad en general”.

Lea más noticias de Colombia

Grabando video para redes habría ocurrido trágica muerte de niño en Cali