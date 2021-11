Alerta en Cali: carro cisterna cargado con gasolina se volcó en el norte

Un carro cisterna que transportaba combustible se volcó en un accidente como de película. El automotor quedó en plena avenida 3 norte con calle 25, en Cali.

El accidente sucedió a las 4:30 de la madrugada de este lunes.



Según el teniente John Rodas, jefe de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali, a las 7:54 de la mañana se buscaba retirar el vehículo, pero los riesgos por la gasolina son latentes.

En el sitio, 6.000 galones de los 9.500 en total quedaron derramados, por lo que se pide a la ciudadanía evitar transitar en esta zona del norte de la ciudad para prevenir una emergencia mayor.



De acuerdo con el Cuero de Bomberos de Cali, parte del combustible cayó al sistema de alcantarillado y en la vía.



Por ello, se solicita a la comunidad en general no hacer uso de objetos que puedan generar un incendio en la zona y se recomienda tomar vías alternas.



En las primeras horas de la mañana no hay paso para ningún tipo de vehículo por el momento.



Al sitio se movilizaron tres máquinas extintoras con 12 bomberos, además de dos ambulancias con cuatro paramédicos, una máquina Hazmat con dos bomberos más, un móvil de comando y otros dos miembros del organismo de socorro en una móvil de logística.



"Desconocemos el estado de salud del conductor ya que al llegar al sitio ambulancia externa lo habían trasladado hacia centro asistencial", explicó el teniente Rodas.



