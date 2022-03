Las intensas lluvias generaron emergencia en el sur y en el suroriente de Cali.

El caso se presentó en zona de la avenida Pasoancho con calle 70 con graves inundaciones.



Según las autoridades, las lluvias que vienen azotando el departamento se extenderían hasta abril próximo.



De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la región arroja el 90 por ciento de probabilidad de enfrentar el fenómeno La Niña y persiste de que siga sucediendo hasta ese período.



El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, dijo esta es la época de transición entre la seca y la de precipitaciones. Es la primera del año.



Zamorano señaló la importancia de que la población no sature los sumideros ni drenajes del sistema con basuras y colchones.



El gerente de Acueducto de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Humberto Serna, dijo que el canal Oriental está totalmente saturado por desperdicios.



“Terminan colmatando el sistema y no permite que el agua pase a la estación de bombeo”, sostuvo el funcionario.



Entre tanto, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca informó que se hace seguimiento y adelanta acciones en los municipios Palmira, Caicedonia, El Cerrito, Buga, Ginebra y Dagua, donde se presentan afectaciones por las lluvias, especialmente en zona rural.



