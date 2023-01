El derrumbe de grandes magnitudes que se presentó en el sector de Rosas (Cauca) y que tapó un tramo de la vía Panamericana que conecta a Pasto con el resto del país, tiene con los ‘pelos de punta’ a viajeros y gremios económicos que ven con preocupación las consecuencias de esta situación.



Tanto como gremios y líderes del suroccidente del país hacen llamados para que se tomen alternativas que permitan solucionar esta crisis que promete catástrofes socioeconómicas para la región.



(También lea: Video: cierre total de la vía Popayán - Pasto por deslizamiento de tierra)

Lo principales afectados con esta emergencia ambiental son las más de 150 familias de las veredas Santa Clara, La Soledad, Párraga Viejo y Chontaduro, de Rosas, que resultaron afectadas por la remoción en masa que provocó más de 500 metros de pérdida de la banca de la vía.

El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda

Desde el gobierno local adelantan esfuerzos para brindar todas las ayudas y asistencias humanitarias a las personas afectadas y ponerlas a salvo por la emergencia, debido a que las lluvias son permanentes.



Hay preocupación porque los organismos de socorro no han podido ingresar a poblaciones donde se estima que hayan personas, por eso, desde otras veredas han hecho llamados por megáfonos para saber quién necesita asistencia.



(Le puede interesar: )



Otro drama se viven aquellos viajeros nacionales e internacionales que disfrutaron el Carnaval de Negros y Blancos y diferentes festividades del sector, debido a que Nariño quedó incomunicado con el resto del país.



Esto ha impactado las terminales de diferentes ciudades, incluida Cali, cuyas directivas anunciaron que no despachan viajes hacia la capital nariñense.



“Mucho me temo que el cierre de la vía Panamericana desde Popayán hacia Pasto será por mucho tiempo. Todos los ciudadanos que vayan desde Cali al sur del Cauca o Nariño deben posponer su viaje, dado que las otras rutas están totalmente congestionadas”, publicó en su cuenta de Twitter el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Mucho me temo que el cierre de la via Panamericana desde Popayán hacia Pasto será por mucho tiempo.

Todos los ciudadanos que vayan desde Cali al sur del Cauca o Nariño deben posponer su viaje, dado que las otras rutas están totalmente congestionadas pic.twitter.com/aV1KNLuqTB — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 9, 2023

Aunque algunos vehículos emplean vías alternas, éstas no se encuentran en las mejores condiciones. Además se han visto afectadas por las lluvias. Incluso, en algunos tramos algunos vehículos pesados se han quedado con llantas enterradas en el barro.

📹 Nos reportan desde #Rosas #Cauca: Vía alterna con tráfico lento, circulación de vehículos grandes. Algunos vehículos han quedado enterrados.



Imágenes cortesía de Grupo Acción Colombia. pic.twitter.com/Nkd9Wt4xN2 — CALI 24 HORAS (@Cali24Horas) January 9, 2023

Nariño quedó incomunicado con el resto del país, lo que significa que productos agrícolas como la papá, zanahoria cebolla, frutas y verduras no podrán salir a los mercados del interior y hasta se podrían perder dependiendo de cuánto dure el derrumbe en la Panamericana.



Pero de Bogotá Cali y otras ciudades tampoco podrán ingresar a Pasto mercancías varias y lo más grave el combustible que debe llegar de Yumbo, por lo que se teme un desabastecimiento de gasolina.



Es por eso que gremios económicos de Nariño están solicitando con carácter urgente se establezca un puente aéreo con Cali porque la crisis que se avecina puede generar millonarias pérdidas.



También piden que se empleen aviones de Satena.

Más contenido de Colombia

- Viajeros que salieron de Pasto están varados por derrumbe en la Panamericana



- Cuestión de pandebono: pan vallecaucano está entre los mejores del mundo



CALI, POPAYÁN Y PASTO​