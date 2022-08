En las últimas horas fue declarada la alerta naranja en el municipio de Buga por un incendio en una bodega de productos agrícolas que ha generado un humo tóxico que tiene afectados al menos cinco barrios.



El secretario de Gobierno de Buga, Oscar Emilio Bejarano, explica que el día de ayer, por el aguacero que cayó el miércoles en la tarde, una gotera habría caído a un fertilizante que se activa con el agua.



“Estamos viendo que no es una situación que se pueda apagar con el agua. El señor capitán Alzate está haciendo las conexiones con el aeropuerto de Cali para solicitar la ayuda de unos químicos especiales para poder apagar esta situación y no tengamos que tener este humero”, agregó el funcionario.



En estas labores participan organismos como la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y Gestión del Riesgo.



Entre tanto, el secretario de Salud, Mauricio Soto, precisó que emitieron la alerta naranja con el fin de que “todos los prestadores del municipio estén prestos y atentos a atender la emergencia para cualquier situación que se pueda presentar”.



“Desde el día de ayer que venimos monitoreando no hemos recibido algún caso de gravedad que se haya presentado por esta situación. También hemos solicitado reporte de cualquier situación que se presente”, agregó el titular de Salud de Buga.



Mientras las autoridades y organismos de socorro de la ‘ciudad señora’ adelantan labores para controlar la emergencia, los Bomberos publicaron en redes una serie de recomendaciones a la comunidad para evitar inconvenientes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.



Debido al incidente que se viene presentando desde el jueves 19 de agosto, El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga deja estas recomendaciones para que tengan en cuenta 👀🚒👨🏻‍🚒 pic.twitter.com/hS65Oizyrt — BomberosBuga (@BomberosBuga) August 19, 2022

