Habitantes de la Comuna 18 de Cali piden ayuda por emergencia invernal

Las continuas lluvias que se han presentado en la ciudad no le han permitido conciliar el sueño a cientos de familias que viven en la parte alta de la Comuna 18.



Inundaciones y desprendimientos de techos han sido el pan de cada día de habitantes de esta zona de la ciudad que cada día se sienten en alto riesgo de perder sus viviendas.



Cuenta Sandra Vallejo, una de las líderes comunitarias del sector, que en la madrugada del viernes se presentó una emergencia a través de un fuerte vendaval que afectó las viviendas del al menos 200 familias.



“Las lluvias se vienen presentado desde las 5 de la tarde del miércoles, pero ayer y hoy la situación ha sido más crítica porque se cayeron varios techos, incluso, uno de ellos dio con unos cables de alta, que luego con la comunidad tuvimos que atender”, dice Vallejo.



Además denuncia la falta de una atención óptima por parte de la Administración Municipal, de la cual asegura que solo les ha dado elementos paliativos “pero no soluciones de fondo”.



“La Administración nos regaló unos plásticos, un kit de cocina, una colchoneta, manta y una caja de insumos perecederos, y no volvieron más. No hemos tenido un acompañamiento y la situación cada día es peor”, asegura Vallejo.



Entre tanto, Mónica Jiménez, subsecretaria para la Atención de Desastres, de la Secretaría de Gestión del Riesgo, detalló que en sectores de la Comuna 18, como Altos de Los Chorros, Salón Azul, Tanque 3 y Las Minas, son algunos de los más afectados por lluvias y desprendimientos de techos.

Las lluvias han estado acompañadas por vendavales que han afectado varias viviendas. Foto: Archivo particular

“Desde el primer momento estuvimos visitante y haciendo la atención técnica y verificación humanitaria de alrededor de 30 familias donde identificamos que estaban afectadas por desprendimientos de techos, pérdida de enseres, de elementos de descanso y cocina”, explica la funcionaria.



A esta situación agrega que a través de un protocolo de emergencia entregaron elementos como mercados, artículos de higiene, cocina, cobijas, almohadas y colchonetas.



“Ayer continuamos haciendo las verificaciones y nos concentramos especialmente en la visita al cabildo Nasa, ubicado en la zona y que resultó afectado, dado que las construcciones que allí se desarrollan son artesanales”, agrega Jiménez.



Para hoy, funcionarios de Gestión del Riesgo tienen planeado realizar cerca de 27 visitas a partir de reportes que habitantes han realizado desde el jueves.

Emergencias en el Valle del Cauca

La emergencia invernal también tiene afectada buena parte del Valle del Cauca. Esta mañana se conoció que el sector de la Urbanización Pereira, de Palmira, resultó inundado. Cabe recordar que no es la primera vez que este sector se ve afectado por el invierno.



Entre tanto, desde Gestión del Riesgo del Valle, informan que en las últimas horas se han registrado afectaciones en diez municipios por desbordamiento de ríos. En la lista se encuentran: Jamundí, Candelaria, Yumbo, Yotoco, Trujillo, Bolivar, Bugalagrande, La Unión, Toro y Obando. También se han visto afectados Cali, Palmira, Roldanillo y Ansermanuevo.

