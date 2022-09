Después de las denuncias de supuestos sobrecostos en contrato y las renuncias de dos gerentes, en Empresas Municipales de Cali (Emcali) no se frena la controversia.



El Sindicato de Trabajadores (Sintraemcali) madrugó a reclamar acciones, pese a que se han presentado dos renuncias. Piden presencia del alcalde Jorge Iván Ospina, quien solicitó también decisiones en quienes estuvieron en el enredo de presuntos costos elevados en un televisor y otros elementos.



En la tarde se conocieron nuevas renuncias en dos gerencias y la insubsistencia de una funcionaria jurídica. El contrato fue suspendido, pero el bloqueo no se ha levantado.



(Lea en contexto: Alcalde Ospina en audiencia dará respuestas a ciudadanía por contratos de Emcali)

Desde la primera hora laboral del lunes, la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) llegó a poner muebles y otros elementos que impiden el acceso a la gerencia de la entidad.



El bloqueo, en el tercer piso de la torre de Emcali, en el centro urbano de Cali, es otro capítulo del escándalo que se desató al ser divulgados documentos que serían de un contrato por 2125.000 millones de pesos, con el consorcio AMI, en la que se reseñaría, por ejemplo, la supuesta compra de televisores a 46 millones de pesos.

(Le puede interesar: En video: un taxi arrolló a una persona en Cali y siguió su camino como si nada)

El ingeniero Juan Diego Flores, quien era gerente general, decidió renunciar al ser conocida la denuncia, pero aseguró que su conciencia está tranquila y que ese papel no correspondía al contrato.



Su abogado Hernando Morales sostiene que se trató de un error al no lograr explicar en un medio de comunicación que lo que se cotizaba no era un equipo de televisión, sino un sistema lo que se estaba valorando.



El fin de semana se conoció la renuncia de gerente de Energía, Marino del Río.



(Puede leer: A los acróbatas les buscan sitio, pero a motoladrones se les frenará en Cali)

Sintraemcali, presidido por David Vargas, en un comunicado, pide que "de inmediato sean declarados insubsistentes el gerente de Almacenamiento Empresarial y la subgerente técnica de la unidad Estratégica del Negocio de Energía!.



"También al exgerente de Abastecimiento empresarial y la actual subgerente técnica de la Unidad Estratégica del Negocio de Energía", dice el comunicado

📢 @sintraemcali en protesta pacífica exige:

1. Terminación inmediata del contrato AMI

2. Renuncia de los demás gerentes de @EMCALIoficial

3. Que la justicia investigue y actúe prontamente ante quienes defraudaron el patrimonio público. pic.twitter.com/XAoi7tSAS1 — Sintraemcali (@sintraemcali) September 26, 2022

(También puede leer: El relato de la sobreviviente que escapó de un homicida en serie en Valle)

Vargas dijo que se pide terminar el contrato suscrito con el consorcio AMI.

​

El senador Alexander López, quien perteneció a Sintraemcali, reclamó la renuncia del Alcalde quien respondió que se trata de politiquería.

Lea más noticias de Colombia

'Locky' y 'Joe', caninos que ayudaron a incautar marihuana en Cali