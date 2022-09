El gerente encargado de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) Fulvio Leonardo Soto, aseguró este martes 27 de septiembre, en la audiencia pública convocada por la entidad, que un Centro de Gestión de Medida o Medidores por el cual se suscribió el polémico contrato de más de 215.000 millones de pesos, no existe y que se requiere.

Argumentó que por ello se suscribió la negociación, con el fin de evaluar las pérdidas de energía por casos de fraude en la ciudad, con el ánimo de reducirlas.



El funcionario aseguró que en este centro, costos de medidores no se trasladarían a los usuarios en la capital vallecaucana.



Este es el contrato sobre el cual hubo denuncias durante la semana pasada del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), así como en el Concejo por parte de cabildantes, como Ana Erazo y Roberto Rodríguez, y la exconcejala Diana Rojas, sobre presuntos sobrecostos en equipos, entre televisores y otros de tipo tecnológico por encima de los precios en el mercado.



Según Soto, al hablar del televisor de 55 pulgadas, sobre el cual denunciantes dijeron que superaría supuestamente, los 40 millones de pesos, "no es un televisor, es un monitor industrial para un centro de medición. No es un televisor de 55 pulgadas, como el que compramos para ver Netflix, ni más faltaba".



Dijo que se trata de equipos que no puede verse por separado, sino en un conjunto para un fin industrial y tecnológico.

No es un televisor, es un monitor industrial para un centro de medición. No es un televisor de 55 pulgadas como el que compramos para ver Netflix, ni más faltaba

Afirmó que es el supuesto televisor es en realidad un monitor industrial. "Estas cotizaciones, inclusive, en la estructuración técnica lo pudieron ver, viene del año 2019 así que no se está incrementado ningún costo".



Soto también habló de las sillas que fueron cuestionadas. "Tienen una ergonomía diferente con base en todo lo que han pedido las autoridades internas para el mejoramiento de las condiciones de los empleados que estarán en ese centro de medición", dijo Soto.



Un día después de que la Procuraduría encabezó una audiencia pública en el Centro Cultural de Cali, donde se determinó que 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali han estado bajo lupa, Soto, como gerente (e) de la empresa de servicios públicos, hizo referencia al contrato en la audiencia pública promovida por la misma entidad pública. Al igual que la audiencia de la Procuraduría, la de Emcali se cumplió en el mismo Centro Cultural caleño.



De acuerdo con el gerente Soto, quien está en reemplazo del ingeniero Juan Diego Flórez por su renuncia la semana pasada, el contrato en cuestión fue suscrito con la Unión Temporal AMI y uno de sus objetivos es la recuperación de la inversión, la cual se esperaría lograr con la reducción de pérdidas no técnicas en la empresa.



A su vez, fuentes de otras áreas de Emcali dijeron que aunque existe el contrato firmado, el dinero no se habría sido desembolsado todavía.



Según Emcali, “los medidores inteligentes AMI hacen parte de la solución a las pérdidas comerciales del mercado regulado que afectan el negocio de la energía, las cuales, en Emcali ascendieron a 40.000 millones de pesos en el último año por cuenta del fraude en algunos sectores de la ciudad".



En Emcali también explicaron: "AMI hace parte del programa C-PROG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que mediante la resolución 172 del 2011, estableció la metodología para la implementación del plan de reducción de pérdidas no técnicas del Sistema de Distribución Local de los operadores de red a nivel nacional”.



Añadieron que "los sistemas AMI son una infraestructura de medición avanzada que incluye medidores inteligentes, medio de comunicación y software de gestión, además integraciones con las plataformas técnicas y comerciales de Emcali. A través del sistema AMI, Emcali podrá realizar la automatización de los procesos de lectura, conexión y desconexión, detección automática de intentos de intervención no autorizada, monitoreo en línea de la calidad del servicio, medición activa y reactiva”.



De acuerdo con Emcali, las condiciones locativas son inapropiadas y “el mobiliario es inadecuado y en malas condiciones”, pensando en este Centro de Gestión de Medida.



En la audiencia del lunes pasado de la Procuraduría se alertó sobre riesgos en la gestión contractual del distrito de Cali.



“Se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali. La Procuraduría se pregunta por qué no se utilizaron modalidades de selección abiertas dado los bienes y servicios que se contrataron y solicita se entregue la información de experiencia e idoneidad de esta empresa”, indicaron en la Procuraduría.



Agregaron que entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa por un valor superior a los 2,8 billones de pesos.



“Se habrían celebrado contratos de empréstitos por 625.644 millones de pesos con períodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución”, se lee en un comunicado de la Procuraduría.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anotó que estaría siendo blanco de matoneo por cuenta del contrato de Emcali.



"Me llama mucho la atención que dicha visita (de la Procuraduría) se adelante en el marco de un matoneo que viene sufriendo el señor alcalde, producto de la situación que se presenta en Emcali, situación de la cual el alcalde no forma parte, porque el alcalde no contrata ni gestiona los procesos contractuales de la empresa", sostuvo el mandatario distrital.



Entre tanto, en la Fiscalía reiteraron que se trabaja con equipos especializados y de la seccional Cali para investigar contratos en Emcali.

¿Qué dice el contratista AMI?

En una carta dirigida a Emcali con fecha del pasado 22 de septiembre, la Unión Temporal AMI 2022, en calidad de contratista dentro del contrato No.500-CS-2039-2022, se refiere al contrato, cuyo objeto es “Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una infraestructura de medición avanzada AMI y del Centro de Gestión de la Medida (CGM) en la zona de influencia de energía de Emcali, de acuerdo con especificaciones técnicas anexas”.



En AMI indicaron que hubo una reunión “en las instalaciones de Emcali entre la interventoría, funcionarios de abastecimiento de la entidad contratante y representantes de la contratista”, por lo que es necesario hacer claridades.



“La Gerencia de área de Abastecimiento Empresarial de Emcali EICE ESP dio inicio al proceso de contratación No. 900-IPU0491-2021, bajo la modalidad de invitación pública, el día 17 de noviembre de 2021 (...), El comité evaluador designado por Emcali efectuó la evaluación técnica, jurídica y financiera de la oferta presentada por la Unión Temporal AMI 2022, como proponente dentro del proceso de selección de acuerdo a lo consignado en el acta de apertura de urna del Centro Único de Recepción de Propuestas”, dice la carta.



También se lee que Emcali “revisó los requisitos calificables acorde con lo establecido en el numeral 25, requisitos calificables de las condiciones específicas de contratación emitidas por la entidad”.



Además: “Durante el término establecido para presentar observaciones al informe de evaluación, ello es dos días hábiles siguientes a la publicación del informe, no se recibió observación, aclaración, solicitud o requerimiento alguno relacionado con el proceso de contratación o con la propuesta presentada por el proponente”.



Sobre el polémico televisor de 55 pulgadas y que, según denunciantes, habría costado más de 40 millones de pesos, AMI respondió: “Duele realmente el despliegue que se le ha dado a este hecho. ¿Podría racionalmente una entidad admitir que una mercancía que en el mercado vale X pesos, se le entregue por ocho o nueve veces más su valor?”.



Dice, además: “¿Y podría un contratista ser tan torpe en presentarse a un proceso licitatorio con semejante ventaja para los demás competidores dentro del proceso de selección pública y a sabiendas de lo que ello implica en materia de responsabilidad fiscal y penal?”.



En el documento, la unión temporal sigue con su defensa: "(...) es propio indicar entonces que el equipo que, según denuncias, presuntamente se cotiza en el mercado en seis millones de pesos ($ 6’000.000), es muy diferente del requerido en el pliego y cotizado realmente. El equipo común para el público, no goza de las características técnicas adicionales y completas exigidas en los anexos, pues no trae incorporado el sistema de audio y el click share que debe ser adquirido por el contratista y por ende, cobrado a la entidad, lo anterior sin considerar otras variables, como son costos indirectos, imprevistos, costos administrativos y logísticos, aseguramientos, gastos de financiación, administración, entre otros elementos del precio unitario, que termina arrojando al contratista un margen bruto no superior a 10’986.966 pesos, reiteramos sin los costos indirectos".



CALI