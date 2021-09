Cuestionamientos a contratos, salida de un gerente y plantones en Emcali

En el Concejo de Cali y en dos de los sindicatos de las Empresas Municipales de la ciudad surgieron cuestionamientos a millonarios contratos.



En estos estamentos cuestionan supuestas anomalías en contrato con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) y la supuesta contratación con Centros Poblados.



El debate se da, en medio de la renuncia de uno de los directivos de Emcali, en la Gerencia Comercial.

De acuerdo con el concejal Juan Martín Bravo, más de 18.000 millones de pesos habrían sido invertidos en un contrato con una empresa que no tenía la capacidad de cumplir con lo solicitado, por lo que habría tenido que subcontratar.



(Lea también: 'Anthony de Ávila estaba en Italia con futuros jugadores de fútbol')



Según el concejal Bravo, este caso podría asemejarse al que ocurrió con el Ministerio de Tecnología y Comunicación.



El cabildante expresó su descontento por el convenio interadministrativo N° 600-CIA-1758-2020, celebrado el 22 de octubre de 2020 entre la Gerencia Comercial de Emcali y la empresa ERT ESP.



Dicho contrato tuvo un valor de 18.496'673.533 pesos y su objeto era prestar los servicios de atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes.



"Es importante tener en cuenta que la cláusula décimo octava afirmaba que el contratista no podía subcontratar la ejecución total de las obligaciones contractuales o las actividades principales a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de Emcali", resaltó Bravo.



Sin embargo, añadió, la ERT ESP habría supuestamente subcontratado cinco empresas para cumplir con el objeto del contrato.



"Esto demuestra que no tenía la capacidad, el personal ni la idoneidad para ejecutar dicho contrato. En este contexto, Emcali hubiera podido contratar los servicios de manera directa para ahorrar los costos de la intermediación, que rondan los 2.000 millones de pesos", anotó el concejal.



(Además: Grupo especial de Policía y Fiscalía, tras asesinato de Marcos Montalvo)



Además de lo anterior, habría habido una tercera inconsistencia. "Como se firmó el 2020 pero su ejecución estaba planeada para 2021, este contrato comprometería recursos del año siguiente y su aprobación tendría que ser mucho más rigurosa con el aval del gerente general y la junta directiva", afirmó Bravo.



“Este caso se asemeja al escándalo en el que se vio envuelto Mintic con Centros Poblados: se contrató una empresa que no era idónea y que lo único que hizo fue subcontratar", dijo.



Entre tanto, el presidente del sindicato Unión Sindical Emcali (USE), José Roosvelt Lugo, señaló que un grupo de empresas de la ciudad tendría contratos millonarios con las Emcali, "que atentan contra las condiciones laborales y la estabilidad económica de sus trabajadores", entre ellos con la unión temporal Centros Poblados.



El vocero sindical dijo: “Resulta de gran preocupación, la manera cómo empresas contratistas, casi siempre las mismas, mantienen la permanencia de contratos millonarios adentro de Emcali, priorizando sus utilidades por encima del talento humano calificado".



Según la denuncia, "estas empresas contratarían por tres meses a los trabajadores mientras que los exponen a maltratos, abusos y precarios salarios, citando como premisa irresponsable la frase “a quien no le guste, que se vaya, pues en Cali hay mucha gente que trabaje”.



Lugo agregó que “de esta manera, la contratación se realiza vulnerando derechos humanos, afectándose la continuidad laboral y con ello también los procesos internos claves para la prestación de los servicios públicos, en los que se afectan los indicadores, por los que Emcali debe responder ante las entidades regulatorias”.



El sindicalista dijo que algunas de estas empresas tienen contratos de dos años y con tiempo de continuidad de más de 20 años; "van ampliando objetos empresariales, volviéndose expertos en todas las áreas e incluso consorcios con otras empresas para concentrar la contratación interna".



(Lea también: Investigan denuncias políticas que hizo el periodista Marcos Montalvo)



Recalcó que el Ministerio del Trabajo ya sancionó y multó a varias de estas empresas, razón que supone que las áreas operativas de Emcali estarían en la obligación de verificar el cumplimiento de las normas en materia de personal, recursos y adecuados espacios físicos.



El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) se unió a los cuestionamientos y ha venido haciendo plantones y protestas frente al edificio de la empresa pública, en el Centro Administrativo Municipal (CAM).



"Sintraemcali denuncia la autogestión al interior de Emcali. "Hoy la falta de vehículos, la falta de mantenimiento de los mismos, la tercerización y la contratación ajustada a ciertos contratistas evitan la prestación eficiente y oportuna del servicio. Además el desangre financiero generado por contrato con la ERT: Empresa de Recursos Tecnológicos", informaron en este sindicato.



En Emcali indicaron que la empresa está presta y abierta a verificaciones por parte de autoridades, en aras de la transparencia.



Anotó que no hay contratos con Centros Poblados. Según la empresa, esta entidad habría buscado los servicios de Emcali por ser el proveedor más grande de internet del suroccidente del país, pero no hubo firma alguna.



"Emcali informa a la ciudadanía que durante la presente administración del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y del gerente general, Juan Diego Flórez, no se han suscrito contratos con la unión temporal Centros Poblados ni CM Constructores y Mantenimientos SAS ni con ninguna de las empresas que conforman la unión temporal", dice un comunicado de la empresa de servicios públicos de la capital vallecaucana.



La misiva agrega: "Funcionarios de las gerencias de Abastecimiento Estratégico y Financiera realizaron un rastreo inicial en la base de datos del máster de terceros (proveedores) y la data del área de pagos de los procesos de contratación de los años pasados (2020-2021), con el objetivo de establecer si en algún momento hubo relación contractual y hasta el momento no se encontraron ni transacciones ni movimientos ni registros con las empresas anteriormente mencionadas".



Emcali informó, además, que tiene a disposición de los órganos de control, documentos para verificar procesos contractuales.



CALI