Cuestionan 11 millonarios contratos de Emcali

El senador Alexánder López se informó que la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones para verificar todos los procesos de contratación de Emcali desde 2019.

Según el congresista, se espera que estos organismos establecezcan si hay presuntas irregularidades en el desarrollo de los procesos de contratación.



El senador dijo que fue informado sobre presunta documentación falsa de los contratos vinculados a las empresas del escándalo de Centros Poblados que enredó al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



“He tenido conocimiento que se proyectan presuntas contrataciones por más de un billón de pesos en la Gerencia de Energía de Emcali, entre otros para licitar la operación del alumbrado público de la ciudad, repotenciar subestaciones de energía y adelantar el proyecto de planta solar", dijo el senador López.



"Contrataciones que ante los graves hechos denunciados hacen necesario que este equipo interdisciplinario actué de manera preventiva para evitar irregularidades en la estructuración de los términos de referencia, presentación de ofertas, evaluación de las capacidades financieras, jurídicas y técnicas, en la constitución de pólizas de aseguramiento y adjudicación de los contratos", añadió.



Señaló que espera que esta situación no termine en "un carrusel de corrupción en la empresa”.



“Cabe recordar que en abril de 2021, la Contraloría General de la República inició

control excepcional sobre los convenios de Emcali con el Ministerio de Vivienda

como resultado de la proposición que realicé en marzo del mismo año ante la

Comisión Primera del Senado de la República”, dijo.



El objeto de este control son 11 convenios y sus contratos: optimización Ptar Cañaveralejo por valor de S84.873.246.532 pesos; formulacion plan maestro de acueducto y alcantarillado por 30'599.423; optimización de redes de acueducto en los barrios Lido, Colseguros, Saavedra Galindo, Puerto Mallarino y Simón Bolívar por 9,570'107.826 pesos.



También por optimización del funcionamiento hidráulico y estructural de la red secundaria de alcantarillado en el barrio San Luis de Cali por 18.523'686,419; control de aguas residuales en canales de aguas lluvias en el barrio San Carlos de Cali por 22,711'260,239; optimización redes de Acueducto en los barrios San Luis y San Carlos por 4.472'949,797; conformación de sectores hidráulicos en la red baja oriental por valor de 12,277'187,851 pesos, y optimización centra de control maestro de Acueducto y Alcantarillado 27.689'001.215 pesos.



La Gerencia General de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que está presta a que las gerencias de los componentes de Energía, Telecomunicaciones y Acueducto a colaboraren a funcionarios de la Contraloría de la República y de organismos de control para que revisen informes y gestión de los años 2019, 2020 y lo que va del 2021.



"Me permito comunicarles que el día de hoy se recibió comunicación de la Contraloría General de la República, mediante la cual se informa a Emcali de la resolución de fecha de 22 de octubre de 2021, por medio de la cual, en el ejercicio de control prevalente se incluyó nuestra empresa en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal", indicó el gerente general encargado de la empresa de servicios públicos, Carlos Olmedo Arias.



"Para esta actuación administrativa general, como gerente general encargado me he comprometido con el equipo de la Contraloría a facilitar toda la información que se requiera de manera oportuna y completa", dijo el funcionario encargado.



Emcali ha estado en medio de cuestionamientos de concejales, sindicatos y veedores por contratos, algunos con la Secretaría de Infraestructura del municipio.



Fueron 18 concejales quienes votaron favorablemente a la solicitud de que la Contraloría verifique y fue presentada a la plenaria del Concejo como proposición firmada por los concejales Diana Carolina Rojas, Juan Martín Bravo y Roberto Ortiz.



Además, el gerente en propiedad, Juan Diego Flórez, ha hablado en los últimos meses de cartas de crédito falsas. Ha señalado que no hay ningún contrato con Centros Poblados.



"Emcali no tiene contratos con esa empresa", afirmó.



