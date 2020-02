Emcali anuncia cortes de agua en oriente y sur de Cali

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que se realizarán trabajos de optimización de la red de acueducto, lo que implicará la suspensión temporal del servicio en algunos barrios del oriente y sur de la ciudad.

De acuerdo con el informe de la entidad,. durante el miércoles, entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m. se llevarán a cabo trabajos en la red en el sector comprendido entre las calles 25 y 48 y entre las carreras 74 y 83C, lo que afecta el suministro en los barrios Caney y Ciudadela Comfandi.



Igualmente, desde del miércoles, a las 8:00 a.m. y las 8:00 a.m. del jueves 6 se realizarán trabajos de optimización de la red en el oriente de la ciudad lo que afectará la continuidad del servicio en los siguientes barrios y sectores: Ciudad Talanga, Ciudadela del Rio - C.V.C., Compartir, Decepaz Invicali, Los Líderes, Planta de Tratamiento, Valle Grande, Calimio - Decepaz, El Remanso, Pízamos I, II, y III, Las Dalias, Potrero Grande, Villamercedes y Villa Luz.



Emcali aseguró que "durante la ejecución de los trabajos se operarán hidrantes para extraer aire de la red, situación por la que se podría presentar, por poco tiempo o durante el restablecimiento del servicio, ligera alteración del color del agua sin representar riesgos para la salubridad".



La entidad agradeció a los clientes su comprensión e invitó para que, al aprovisionar agua potable, sea lo mínimo requerido para labores de aseo y alimentación.