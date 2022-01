Tin Tin Deo, uno de los emblemáticos espacios de la ciudad reconocido por su cultura salsera cerró sus puertas.



Ubicado en el sector de San Fernando, sur de la ciudad, este establecimiento llevaba más de tres décadas poniendo a bailar tanto a caleños como a viajeros de otros países.



Cuenta Pedro Nel García, quien junto a su esposa Leonor Arce, estaban al frente de este establecimiento, que la decisión de cerrar la tomaron tras los resultados negativos de la temporada decembrina y las medidas de vacunación.



“Lo más crítico fueron los años de pandemia de los cuales ya este 14 de marzo se cumplirán dos años. Un problema fue la estigmatización del sector que nos vieron como uno de los más peligrosos para contagiar”, recuerda García.



También cuenta que a esta situación se le sumó la falta de apoyo institucional.



“No recibimos apoyo del Fondo Solidario de Crédito que aprobó el Concejo de Cali. Solo una invitación a través de Asobares para trabajar en un proyecto pero quedó en veremos”, recuerda.



En la reapertura asegura que se vieron afectados por la medida gubernamental de pedir el carnet de vacunación a los visitantes.



“Con la obligación del carnet de vacunación nos descabezaron el 50 por ciento, y eso fue el acabose porque la gente de la salsa por lo general, es rebelde y hay muchos que son antivacunas. Además buena parte de nuestro público es veterano y en el cual hay mucha gente que no se vacuna y a veces siente miedo de venir al sitio”, agrega García.



Cuenta García que al principio de la pandemia las negociaciones con los propietarios del local fueron “difíciles” porque tenían las puertas cerradas y no podían generar ingresos.



“Lo que desbordó la negociación con los dueños fue, en pocas palabras, que necesitaban el local para poner unos consultorios médicos. A pesar de todo, la idea es reabrir, por eso más que un cierre es una pausa mientras todo mejora”, concluye García mientras espera dar en “poco tiempo” el nuevo hogar de Tin Tin Deo.



Con gratitud, Pedro Nel recuerda que el establecimiento era uno de los más frecuentados en su mayoría por personas de otras ciudades del país y otras naciones que buscaban aprender a bailar salsa.



Recuerda que la llegada de muchos extranjeros a este lugar, fundado por economistas de la Universidad del Valle y que también eran melómanos, se incrementó con la publicación del The New York Times que recomendaba a Tin Tin Deo como uno de los lugares para aprender a bailar salsa en el mundo.



“Fuimos incluidos como uno de los sitios obligados para bailar salsa!, recuerda.

