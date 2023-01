La Armada Nacional y el Gaula del Ejército, en Buenaventura, rescataron a dos empleados de una empresa de chatarra que presta servicio en la ciudad puerto.



Según la Armada, eran víctimas de extorsión y fueron engañados para que se desplazaran a Dagua a un supuesto servicio de recolección de chatarra, municipio que colinda con Buenaventura, en el occidente del Valle.



Las autoridades informaron que ambos trabajadores recibieron en el sitio una llamada de alguien que aseguró ser del Eln.



Les dijo que quedaban secuestrados, que no intentaran escapar porque, de lo contrario, iban a ser asesinados y que no reportaran el hecho a la Policía.



Después, la familia de ambos secuestrados recibieron llamada de grupo armado ilegal que exigió 30 millones de pesos para liberarlos.



Cuando el Gaula conoció lo sucedido activó todo un operativo de rescate.



Fue así que uniformados llegaron a zona rural de Dagua, donde ambos trabajadores estaban cautivos. Allí fueron rescatados sanos y salvos.



Los dos rescatados se reencontraron con sus familias en Buenaventura.



