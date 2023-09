Solo tres de los 42 municipios del Valle del Cauca suman 49 candidatos a sus respectivas alcaldías por las elecciones del próximo 29 de octubre. Son Cali, Jamundí y Florida.



Las demás localidades tienen entre siete y 10 candidatos cada uno, lo que da un total de más de 310 candidatos a alcaldías del departamento para una cifra final que supera los 350 postulados.

La alcaldía de Jamundí, municipio de más de 129.000 habitantes, es disputada por 18 aspirantes. FACEBOOK

De acuerdo con información de la Registraduría Nacional, la alcaldía de Jamundí, municipio de más de 129.000 habitantes, es disputada por 18 aspirantes.



Meses antes, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, instó a las autoridades y organismos de control a velar por la transparencia en estas elecciones regionales, ante el elevado número de participantes en el tarjetón.



Los 58.000 habitantes de Florida, en el sur del Valle del Cauca, tendrán que escoger en 19 candidatos a la alcaldía municipal.



En Cali, de más de 30 precandidaturas hay 12 candidatos, aunque rondan versiones sobre que uno que otro podría desistir, a dos meses de los comicios.

La Registraduría avanza con la logística de las mesas de votación en el Valle y el país. Foto: Archivo EL TIEMPO



¿Y cómo está la baraja de candidatos de Cali?

En Cali son 12 candidatos que se la juegan para ser el próximo Alcalde, reemplazando al actual mandatario, Jorge Iván Ospina. En el Valle del Cauca, siete buscan ocupar el despacho en el palacio de San Francisco, en pleno corazón de la capital del departamento.



La mayoría que va por la alcaldía de Cali lo hace por movimientos independientes y firmas. En el caso de Alejandro Éder reunió cerca de 120.000 firmas y tiene respaldo de los partidos Conservador y coaval de Cambio Radical, mientras que Danis Rentería cuenta con Colombia Humana y Armando Aristizábal lo tiene de Salvación Nacional.



Éder también aclaró que del Centro Democrático no tiene respaldo.



“Yo no me he unido a nadie. Hay partidos como Cambio Radical, que me ven como la mejor opción, y decidieron apoyarme, pero del Centro Democrático no tengo coaval. Ellos aclararon que no tienen candidato a la Alcaldía, pilas con la desinformación! No se deje engañar!”, dijo el candidato que va por el movimiento Revivamos Cali.



El partido Conservador también deposita su confianza en el especialista en resolución de conflictos.



La candidata Miyerlandi Torres sostuvo que es independiente y va por el movimiento Un renacer por Cali que recogió 213.000 firmas. Dijo: “Para pesar y dolor de muchos confirmo que voy hasta el final en mi aspiración de ser la primera alcaldesa de Cali.



“Son más de 20 años de experiencia en el sector público, y por este motivo quiero ser la primera mujer alcaldesa en la historia de Cali, la tarea la estamos realizando”, dijo Torres.



En febrero pasado, el nuevo partido de Roy Barreras La Fuerza de la Paz invitó a Torres a ser precandidata a alcaldía de Cali, a lo que la exsecretaria de Salud respondió: “La invitación a la presentación del partido La Fuerza de la Paz" e indicó que "creo, como todos, en la necesidad de trabajar por una paz verdadera, justa, incluyente y que busque la reparación y garantice la no repetición. ¡Seguimos trabajando por un renacer para Cali!”.



Mientras que Diana Rojas que va por Cali Caleñísima, dijo: “Llegó el momento de cambiar a Cali y aunque me dijeron muchas veces que no íbamos a llegar hasta aquí, aquí estamos”. Se inscribió con 165.865 firmas.



Rojas reiteró que es independiente y que no le apuesta a la continuidad ni a las alianzas politiqueras.



Frente al debate convocado por Miyerlandi Torres, la exconcejal Rojas, quien fue secretaria general del gobierno Maurice Armitage, el antecesor del actual alcalde, había sostenido: “Hoy quedó convocado el debate en el que van a pelearse los apoyos de la politiquería, es el debate de los avales. Nuestra campaña es la única ciudadana, como es la vida pues en la política hay fiestas a las que es mejor no estar invitada”.



Roberto Ortiz, con estudios de Alta Gerencia Pública en el Instituto de Altos Estudios de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con sede en España, y actualmente adelanta estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), reunió cerca de 295.000 firmas en su tercer intento por llegar a la alcaldía de Cali.



El empresario tiene en este momento el coaval del partido Liberal. Se vinculó a la política alcanzando su primera aspiración a la Cámara de Representantes, pero el número de votos no le alcanzó para lograr una curul.



Fue así que luego ‘El chontico’, como se le conoce en la ciudad por el nombre de la empresa de apuestas que ha liderado, Ortiz se inscribió en aquel 2015 para la contienda por el partido Liberal, tras la alcaldía de la capital vallecaucana. En ese entonces tuvo una dura puja con el exconcejal Andrés Clavijo para obtener el aval del Liberalismo.



Por su parte, Danis Rentería resaltó el apoyo de Colombia Humana “a las diferentes organizaciones sociales de Cali por entregarme este voto de confianza, sé del gran reto que tenemos en frente, pero estamos preparados.



“Quisieron derrumbarnos con mentiras, montajes y sicariato moral, pero al final la verdad prevaleció y mis actos, siempre al lado de la ciudadanía, hablaron por sí solos”, dijo Rentería.



“Mi candidatura a la alcaldía de Cali quedó inscrita y con ella el compromiso de trabajar sin descanso por el bienestar de la ciudad y su gente. Seré el alcalde de todos y todas: de los niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, de las mujeres, de los menos favorecidos, de los empresarios, de los trabajadores y, sobre todo, el alcalde que dará ese salto de desarrollo que Cali necesita, siempre apegados al Plan de Desarrollo Nacional. Muchos nos dijeron que no podíamos y nosotros seguimos trabajando en silencio; hoy, a ellos les respondo: ¡Sí se puede! Y no nos vamos a detener hasta lograr ese objetivo soñado", indicó.



El ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia Wilfredo Pardo Herrera está con Liga Gobernantes Anticorrupción - Liga.



Édilson Huérfano Ordóñez dijo que la gente es su principal motor. Es sacerdote ortodoxo de la compañía APC de Rusia. Este tolimense nacido en Cunday es licenciado en Educación de la Universidad del Magdalena, con énfasis en atención a primera infancia. También es especialista en atención psicosocial a víctimas y sobrevivientes de la Universidad de San Buenaventura de Cali.



Ha trabajado en iniciativas sociales en la comuna 6, en el nororiente caleño y con barras de fútbol. pacificador, se rodó la película ‘Petecuy’. Su movimiento es Fuerza Ciudadana.



El administrador de empresas Heriberto Escobar González está con Todo por Cali.



Señaló que es un líder social con más de 20 años de carrera en el departamento. Fue representante a la Cámara y ponente de la ley 1700 de 2013, por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia.



Déninson Mendoza Ramos está con Independientes. El exgerente de Telemedellín dijo: “No podemos seguir creyendo que las bases populares son el último eslabón de una pirámide que no ve un futuro prometedor”, indicó el aspirante que es hijo del barrio Aguablanca”. Aseguró que le apostará a impulsar el metro para Cali.



Javier Garcés Mosquera está con el Partido Ecologista Colombiano y Armando Aristizábal Ramírez va por el partido Salvación Nacional.



CALI