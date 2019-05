El Valle sigue con reclamación por menos habitantes en el censo

En el Valle hay preocupación porque después de que se instalaran los puestos censo para contar a todos aquellos pobladores que no fueron censados en el primer ejercicio realizado por el Dane, las cifras no mejoraron.

Un informe preliminar del Dane sobre el operativo censo evidencia que caleños y vallecaucanos no acudieron a contarse en los puestos que se abrieron en 15 municipios y en seis comunas de Cali.



Solo se logró censar o identificar 4.000 habitantes, de los 800.000 que no se contabilizaron en el primer censo. El Valle proyectaba una población de 4.800.000 personas.



“Es una pelea que hemos venido dando y no habrá claridad hasta que lo apruebe el Congreso, esperamos contar con el apoyo de todos los congresistas para eso”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Cuando se conocieron que faltaban 800.000 habitantes, comenzó la ‘lucha’ del departamento porque se revisaran esas cifras.



Menos población implicará una disminución de los recursos que, desde la Nación, llegarían al departamento a partir del 2020. Pero no solo se afectarían las finanzas municipales, sino los beneficios para la población más vulnerable.

“Si disminuye el número de habitantes los indicadores van aumentar, por ejemplo, el número de homicidios”, sostuvo la Gobernadora.



La directora técnica nacional de Censos y Demografía del Dane, Liliana Acevedo Arenas, dijo que “los resultados del operativo censo son preliminares y que entre julio y agosto se estarán entregando los resultados finales del censo’.