El Valle se blinda para la marcha de hoy

Para evitar bloqueos en Cali y en las vías de los demás municipios del departamento debido a la marcha de las centrales obreras, del magisterio y de los universitarios, prevista para hoy, se dispondrá de 6.200 hombres de la Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional además, de los 1.200 de la Policía Metropolitana.

En Cali la marcha partirá a las 9:00 a.m. desde la glorieta de la avenida Estación, pasará por la avenida Las Américas, la avenida 2N, la calle 8, la carrera 5, la calle 10 y terminará en la Plazoleta de San Francisco, sede de la Gobernación.



Como vías alternas los conductores deberán desplazarse por la calle 25, la calle 21, la avenida 6AN, la avenida 8N, la avenida 4N, la avenida 5N, la calle 7N, la calle 1N y la calle 5. La secretaría de Movilidad dispondrá de un supervisor y 15 agentes de Tránsito.



“Solicito a la comunidad paciencia, habrá incomodidad en algunos sitios, pero creemos que todo va a fluir de la mejor manera”, dijo el subsecretario de Movilidad de Cali, Ricardo Herrera.



Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, no se permitirán bloqueos.



"La protesta es válida, la protesta es legal, se puede realizar cuando es pacífica pero, cuando hay problemas con algún tipo de actuaciones que no están dentro de la protesta, sino que hay personas infiltradas, por supuesto hay que aplicar la autoridad, hay que judicializar a las personas”, dijo la mandataria.



“Tenemos informaciones de que están dándole más poder a las bombas que les lanzan al Esmad, precisamente para hacerlas más letales y atentar contra la vida de nuestro personal. Estamos trabajando eso y en capturas para sentar precedentes y hacer respetar lo que corresponde”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas.



La CTC, CGT y CUT convocaron a la movilización de hoy, en todo el país, para protestar por el proyecto de la ley de financiamiento que plantea el gobierno de Iván Duque.

“Tenemos en estado de alerta máxima a las unidades militares, en primer grado de acuartelamiento, queremos la libertad de movilidad y seguridad de todos los ciudadanos”, dijo el comandante (e) del Comando Conjunto de Occidente, vicealmirante Orlando Romero Reyes.