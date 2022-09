En Colombia, el Valle del Cocora, en Salento, Quindío, es el referente de la Palma de Cera, que fue declarado como el árbol nacional en 1986. Sin embargo, en el Valle del Cauca, desde hace tres años, existe un lugar donde estas gigantes crecen bajo el cuidado de dedicados guardianes.

Ese espacio está ubicado en el corregimiento de Tenerife, en el municipio de El Cerrito, y fue denominado por sus promotores como Paraíso de las Palmas. Su objetivo primordial es conservar la Palma de Cera, que está en peligro de extinción.



Según el Instituto Alexander Von Humboldt, a mediado de este siglo se perderá el 50 por ciento de las palmas de cerca que hay en Colombia debido a que no están en su hábitat natural, el bosque. Además, la ganadería ha invadido esos bosques y ha afectado la reproducción de las palmas.



Edwin Muñoz, representante legal de Paraíso de las Palmas, explica que este lugar situado a 44 kilómetros de Palmira es una reserva natural que desde el 2020, en la cual se conservan los ecosistemas donde crece la Palma de Cera. Esa preservación, según Muñoz se hace desde las áreas educativa, cultural y turística.



"Su importancia es cultural, histórica y ambiental. Al ser un símbolo patrio, cada Palma de Cera que se muere debería dolernos como quemar la bandera del país", explica Muñoz acerca de la importancia de preservar esta especie que, curiosamente, no es un árbol, sino un pasto.



La Palma de Cera puede alcanzar los 60 ó 70 metros de altura, es imponente y majestuosa. Puede vivir más de un siglo.



Como se recuerda en cada Semana Santa para que las personas no le quiten sus ramas, la Palma de Cera es el único hábitat del loro orejiamarillo. Esta ave depende única y exclusivamente de esta planta.



Muñoz explicó que la Palma de Cera solo sobrevive en el bosque y en Colombia solamente quedan siete bosques donde estas crecen.



Una de las tareas de los guardianes de esta reserva es rescatar las plántulas de Palma de Cera que están en los caminos o por fuera del bosque y trasladarlos a este para que allí crezcan protegidas. Hasta que le sale tronco, una plántula de Palma de Cera se demora cerca de 57 años. Luego, crece rápidamente durante 20 años. Es decir, se demora cerca de 80 años para comenzar a reproducirse y llegar a su edad adulta.



En el Paraíso de las Palmas los visitantes pueden recorrer el lugar a caballo o a pie, tienen contacto directo con la naturaleza y pueden hacer ejercicios de relajación, que incluyen abrazar la Palma de Cera.



Para sembrar en los niños y jóvenes del corregimiento de Tenerife el amor por la Palma de Cera, los guardianes de esta reserva realizan con ellos labores de pedagogía, 'sembratones' y cuidado de semilleros.



Lorena Balmas, una de las visitantes del Paraíso de las Palmas, tuvo la oportunidad de sembrar en este lugar una Palma de Cera. Le puso el nombre de 'Vida', "porque estos son las Palmas de Cera".

