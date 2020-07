'El Valle está en la curva de contagios de coronavirus'

A los 100 días desde cuando el Gobierno Nacional ordenó que el país entrara en una cuarentena obligatoria por ese enemigo que atravesó medio mundo desde una ciudad lejana: Wuhan. La ciudad de China donde se reporta la génesis del temido coronavirus, como si fuera realidad apocalíptica sacada de alguna película de ficción.

Frente a una enfermedad que no tiene aún alguna cura y que se transmite con estar a dos o menos metros de distancia con solo hablar o tocar superficies infectadas, en el Valle del Cauca se empezaba a anunciar medidas de control en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, así como en hospitales públicos y privados.



Fue en ese entonces que un hombre que tenía 34 años en las primeras semanas de marzo fue el primer paciente que puso en evidencia la llegada del covid-19 al Valle y era apenas el tercer caso en el país. Como la mayoría de los demás positivos, el coronavirus ingresó en colombianos que llegaban del exterior, como el paciente que vivía en Buga y que había estado en Madrid.



Los ciudadanos tuvieron que cambiar su cotidianidad, sin tertulias o deporte en parques, en antejardines, restaurantes, bares y discotecas. Pero estos establecimientos en el Valle entraron en un cierre no esperado, cuando el Gobierno y la Alcaldía de Cali ordenaron restringir toda fiesta o reunión social que implique aglomeraciones por los riesgos de contagio. Sin embargo, hasta el martes pasado iban 18.876 comparendos de la Policía en Cali por violaciones de la cuarentena, con fiestas cada fin de semana. Entre febrero y marzo, como lo señalaron las secretarias de Salud de Cali y del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres, y María Cristina Lesmes, respectivamente, era el período para la prevención y empezar la contención. Pero cuando ya era el día cero para la cuarentena en Colombia, aquel el 25 de marzo, el covid-19 ya estaba extendido por todos los países de América y en el mundo ya había medio millón de contagios. Fue así que la Alcaldía de Cali, con su secretaria Torres, identificó una docena de barrios como los de mayores riesgos y contagios, en el oriente con el Distrito de Aguablanca y en el suroriente, así como en algunas zonas del nororiente y del sur.



“En el Valle estamos con las cifras pronosticadas, dijimos que a hoy tendríamos 10.000 casos y estamos cerca a esa cifra, lo que quiere decir que a mediados de julio, en la parte más alta de la curva de contagio serán 16.000 o 17.000 casos y esperamos unas 700 personas en UCI”, dijo Lesmes. Recordó que al principio se reportaban de 40 o 50 casos diarios ahora, ya se han superado los 300 y se puede llegar a 500 diarios hasta un total de unos 16.000 o 17.000. “En julio entramos en primera parte de la curva donde llegamos a lo que se llama meseta y serán tres semanas cuando empezamos a descender lentamente, en septiembre, hasta la última parte que sería en marzo de 2021”, anotó.



Lesmes añadió que con el objetivo de no ocupar camas de unidad de cuidados intensivos en el punto más alto de la pandemia, se ordenó a clínicas, IPS y hospitales, suspender las cirugías programadas durante las próximas cuatro semanas.

En medio del año lectivo, colegios públicos y privados empezaron en una nueva normalidad, como lo ha sostenido el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre todo, para los estudiantes de los privados, cuyos padres tienen más ingresos para una educación virtual, como lo reconoció la secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga.



Por eso, la gobernadora Clara Luz Roldán empezó a promover un ‘pico y clase’, pues todos los estudiantes (120.000 en 34 municipios no certificados y más de 317000 en colegios públicos y privados de Cali) se verían en aprietos si van al mismo tiempo.

En medio de la pandemia, gran parte de la población tuvo que acostumbrarse al confinamiento o a trabajar desde sus casas. Debido a que la economía empezó a ser azotada por el coronavirus, el Gobierno permitió el retorno poco a poco de sectores como el de la construcción y manufacturas, así como otros del comercio, al tiempo que la Alcaldía de Cali ha venido adelantando pactos por la vida para la reactivación de peluquerías, universidades y centros comerciales, así como en la galería Santa Elena. Desde el gremio de restaurantes hay quejas porque se han frustrado dos pruebas piloto.

Ayer siete muertes más

El Valle pasó de 9.974 contagios a 10.508, con 534 nuevos casos. Hubo, además, siete muertes, de ellas seis, en Cali. Eran una mujer, de 63 años con diabetes; un hombre, de 72, con hipertensión; una mujer, de 72 años; un hombre, de 75; una mujer, de 82 años con una enfermedad cerebrovascular; y una mujer de 84 años. La muerte restante era una mujer de 70 años, en Palmira.



Mientras que en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí se reportó el primer positivo: un funcionario del Inpec.



CALI