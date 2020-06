‘Con más camas de UCI, Valle del Cauca espera responder a contagios’

En este mes, de acuerdo con las previsiones de los epidemiólogos, comenzaría a formarse el temido ‘pico’ de los casos de la pandemia de covid-19 en Colombia.



En el caso de Cali y del Valle del Cauca, las estadísticas así lo demuestran. La ciudad capital y el departamento ya superaron los 3.000 y los 4.200 casos, respectivamente.

Es por ello que la inclinación de la curva de los contagios conlleva una mayor demanda de los servicios de salud, en especial, de camas de cuidados intermedios y de unidades de cuidado intensivo (UCI), y en esta materia, Cali es modelo en el país. Es la única de las principales ciudades que mostró un avance superior al 50 por ciento en el fortalecimiento de sus UCI.



Así lo indicaron la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, y autoridades de Cali, estas últimas al señalar que aún no se ha copado la capacidad de las camas de UCI. En el departamento, según la Gobernación, hay 883 camas de UCI, de las cuales 300 son nuevas con ventiladores, y otras 76 se consiguieron durante la pandemia.



Antes de esta crisis, en el Valle había 420 UCI. Hoy hay 883, más que en Bogotá, con un aumento de casi el 110 por ciento. “Esas camas de UCI están en la red pública y privada. La mitad de esas 883 camas está destinada a pacientes de covid-19, es decir, que la ocupación no supera el 30 por ciento”, afirmó Lesmes.



Según el boletín epidémico del coronavirus del viernes, la ocupación de las camas de UCI en el Valle del Cauca para pacientes con covid-19 era del 22 por ciento. En UCI había 104 pacientes.



El jueves pasado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitó Cali y conoció de primera mano los avances de la ciudad en la red de hospitales y clínicas de esta capital y de la región. Ruiz recorrió las antiguas clínicas de Saludcoop, en el sur y el norte de Cali, las cuales están en manos de las administraciones municipal y departamental (en este caso del Hospital Universitario del Valle), respectivamente, para atender la más posible alta demanda en este mes y en los siguientes.



En su visita, el Ministro resaltó el uso racional de los cuidados intensivos en las instituciones del Valle. “La ciudad y el departamento tienen una contención importante en los casos de fallecimientos y también un uso muy racional en servicios de cuidados intensivo”, dijo.



Ruiz se reunió, de manera virtual, con médicos del Valle, quienes se quejaron de las recientes denuncias acerca de un presunto ‘cartel’ de las UCI. Al respecto, el alto funcionario dijo que “se aclaró que aquí no hay una estigmatización de parte del Ministerio frente a ningún tipo de profesional de la salud, sino un llamado sobre la necesidad de hacer buen uso de las UCI”.



Esta situación se estaría dando en el Valle del Cauca y en otras regiones del país, según el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.



El Ministerio de Salud reportó ayer 4.424 enfermos en el departamento por covid y otras 11 muertes, de las cuales, 10 fueron en Cali. Entre estas últimas hubo una mujer, de 74 años, con comorbilidades en estudio; un hombre, de 80 años con hipertensión; otro de 80 con hipertensión; y una mujer de 90, con daño renal y esquizofrenia.



También murieron un hombre, de 48 años; un hombre, de 62, con problema renal; una mujer, de 73, con hipertensión; una mujer de 74 años, con comorbilidades en estudio; una mujer de 90, con insuficiencia venosa periférica; y un hombre, de 93 años.



El sábado hubo nueve muertes más en el Valle.



CALI