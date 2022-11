El Valle del Cauca es el departamento de Colombia con más feminicidios para el 2022. Solo hasta septiembre se habían registrado 80 casos.



Así lo señaló el Observatorio Colombiano de Feminicidios, tras informar que detrás del feminicidio está toda una serie de violencias contra la mujer, tales como la violencia física, psicológica, sexual, laboral, entre otras.



(Lea también: 'Le suplicaba que no me pegara más': mujer relató cómo su pareja casi la mata)

(Lea también: Dolor por piloto de avioneta en Medellín: amó volar y lo hizo con James)



"De esta realidad parte el trabajo del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), donde nos encargamos de medir y analizar las condiciones de vida de las mujeres, específicamente en la región Pacífica, para generar información de calidad que incida en la toma de decisiones en entidades públicas y privadas, y avanzar así en la equidad de género", indicaron en el estamento.



Datos obtenidos en la Encuesta OEM 2020 permiten dimensionar qué tan presente están las violencias basadas en género en el departamento. Y según esta encuesta, al 93 por ciento de las mujeres caleñas sus parejas sentimentales les han impedido o limitado el contacto con amigos y familia.



(Además: 'Estoy conversando con azafata para indemnizarla': Dj Camila Gutiérrez)



También, el 55 por ciento de mujeres caleñas reporta haber sido atacadas con armas o sustancias químicas al menos una vez en su vida. Un 25 por ciento de mujeres caleñas dijeron que las han manoseado, tocado o besado sin consentimiento. Mientras que al 18 por ciento de mujeres caleñas han maltratado por negarse a tener relaciones sexuales.



Adicionalmente, al 25 por ciento de mujeres jamundeñas le han hecho comentarios no consentidos sobre su apariencia o cuerpo, y se indica que el 61 por ciento de mujeres de Buenaventura han sido manoseadas, tocadas o besadas sin consentimiento varias veces.



Además, la encuenta reveló que al 22 por ciento de las mujeres yumbeñas las han golpeado, pateado, empujado o jalado.

Facebook Twitter Linkedin

No es hora de callar. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

Este panorama hará parte este miércoles, a las 2:00 p. m. en la Universidad Icesi, de un círculo de mujeres, como un espacio para conversar sobre las distintas experiencias de violencia y hacerlo desde la creación manual. Y al finalizar, habrá una jornada de 'Estampatón', en la cual se podrán estampar camisetas con un mensaje alusivo a la fecha.



También, este viernes 25 de noviembre habrá un evento central con un panel de expertas para dialogar sobre las violencias basadas en género desde un panorama amplio y diversas voces.



(Lea también: La fábrica de zapatos donde las personas sordas dejan huella)

Día de la no Violencia en contra de la Mujer

A su vez, se invita seguir la campaña #Rompamoselsilencio para conocer más sobre las violencias basadas en género, de qué formas se manifiestan y qué se está haciendo para superarlas, sumado a otros eventos tanto en la Universidad Icesi como en Cali durante la semana del 25 de noviembre.

Si me matan, sacaré los brazos de mi tumba y seré más fuerte FACEBOOK

TWITTER

"Si me matan, sacaré los brazos de mi tumba y seré más fuerte". Eso había escrito Minerva Mirabal cuando la encontró la muerte, el 25 de noviembre de 1960. La encontraron descuartizada en un campero, junto con sus dos hermanas. Es un asesinato que buscaba callar las reinvindicaciones por los derechos humanos que hacían mujeres como ellas.



Este viernes se conmemorará su muerte, en un reclamo que unió hace ya 20 años al feminismo latinoamericano, antes de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) acogiera la fecha como el Día de la no Violencia en contra de la Mujer.



"Esta fecha es un recordatorio para que rompamos el silencio, exijamos la no violencia y la acción del Estado por y para la mujer. Por esta causa, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) trabaja en el Valle del Cauca para amplificar las voces de las mujeres presentadas en números y hacer que los gobiernos las atiendan. Por eso, en esta semana, ayer y mañana, rompamos el silencio. ¡Hoy somos más fuertes!", dijo la directora del OEM, Lina Buchely.



CALI