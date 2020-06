Contagios de Covid-19 están al alza en el Valle del Cauca y Nariño

Los contagios de covid-19 continúan aumentando en el Valle del Cauca y Nariño. Con los nuevos casos reportados ayer por el Ministerio de Salud, el Valle llegó a 6.077 casos, mientras que Nariño alcanzó los 2.171.



Estos dos departamentos ocupan el segundo y el quinto puestos entre los territorios con más casos positivos históricos en el país. Bogotá es la zona con más casos, con 16.404. A la capital le siguen Atlántico (10.882), Valle del Cauca (6.077), Bolívar (5.256) y Nariño (2.171).

En cuanto a fallecimientos, el Ministerio de Salud reportó ayer seis para el Valle (todas en Cali) y dos en Nariño, con lo que el número de fallecidos en el Valle es 260 y en Nariño 91.



En Nariño preocupa la propagación del nuevo coronavirus en la cárcel de Tumaco, mientras que en el Valle generan alerta los contagios en la cárcel de varones de Cali y en un asilo de ancianos.



A 82 asciende el número de internos de la Cárcel Judicial de Tumaco, que están contagiados con el covid-19, mientras que al menos 15 miembros de la base militar del Gaula debieron someterse a la cuarentena al correr la misma suerte.



Ocho días atrás se había conocido que el virus llegó hasta ese centro carcelario, cuando la Fundación Misión Libertad que presta tareas de apoyo y acompañamiento a la población carcelaria aseguró que 19 de los reclusos habían resultado positivo en las pruebas que las autoridades de salud aplicaron.



Ahora, según Uberley Ramírez, miembro de la junta directiva de esa misma organización, son 82 los contagiados a quienes se les asignó un espacio dentro de la cárcel ubicada en el sector de Buchely, para que cumplan con el aislamiento y evitar más contagios entre los presos.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, confirmó la nueva emergencia en salud que enfrenta el municipio de la Costa Pacífica nariñense. “Desafortunadamente ya tenemos contagiados tanto personas privadas de la libertad como también militares en nuestro municipio”, aseguró la funcionaria.



En ambos casos están siendo sometidos a los protocolos que establecen las autoridades sanitarias nacionales.



Sin embargo, la funcionaria le informó a la comunidad tumaqueña que desde comienzos de este mes “estoy realizando el aislamiento como lo manda la norma, espero conocer el resultado”, luego de haberse sometido a la prueba del covid-19 porque días atrás tuvo contacto con el gerente para la Atención de la Crisis Sanitaria por covid-19 en Nariño, Mario Benavides, quien resultó positivo.



Por su parte la secretaria de Gobierno de Tumaco, Paola Gómez, mostró su preocupación porque hay algunos ciudadanos que no están siguiendo las recomendaciones de las autoridades y salen a las calles como si nada estuviera pasando.



Es tal la indiferencia que desde que se pusieron en vigencia las medidas de aislamiento se han impuesto un total de 4.616 comparendos, se han realizado 115 disoluciones de aglomeración de personas, incluyendo fiestas nocturnas y reuniones sociales, al igual que 14 capturas por violaciones a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno.



“Se quiere que la gente cumpla y acate las medidas que se han impartido con el objetivo de que no se propague más la pandemia en Tumaco”, reveló la funcionaria.



“Que el día de mañana no tengamos las consecuencias que de pronto tienen hoy otras ciudades del mundo como Italia o como lo que ocurrió muy cerca en Guayaquil, Ecuador”, insistió Gómez.



A pesar de los constantes llamados de los funcionarios a la ciudadanía para que guarde todas las medidas de higiene y seguridad en Tumaco la pandemia del coronavirus va en aumento.



CALI



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO PASTO