El Departamento de Policía Valle ya cuenta con un nuevo comandante que relevó al saliente coronel Ever Yovanni Gómez, en un acto especial de despedida.



Se trata del coronel Jesús Enrique Quintero Rave, quien agradeció el trabajo de su antecesor y llega al Valle del Cauca con importantes retos para la región.



(Le puede interesar: Alcalde de Cali publicó video que identifica al presunto agresor de músico nariñense)

“Uno de los retos es golpear las estructuras criminales, grupos delincuenciales organizados que afectan a través del narcotráfico y la minería ilegal las rentas ilícitas del departamento y que generan violencia”, dijo el uniformado durante la transmisión de mando.

Facebook Twitter Linkedin

Jesús Enrique Quintero Rave Foto: Captura de video

Considera que por eso es necesario “mejorar los temas de convivencia y seguridad en los municipios: llegar a la necesidad que tiene el ciudadano que está esperando que no le hurten el celular, que pueda ir tranquilo a la tienda, que no le quiten la moto, que no lo agredan por un tema de intolerancia”.



(Además: No paran los 'dolores de cabeza' en el puente de Juanchito; demolerán parte de la obra)



“No solo debemos fijarnos en el delito de alto impacto o alto perfil, sino de ese de baja intensidad que permanentemente esté golpeando al ciudadano, también tiene que ser del mayor interés de nosotros”, agregó.



Entre las prioridades del nuevo comandante de la Policía Valle está la seguridad en Buenaventura, para lo cual anunció su lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.



“Trabajando en Buenaventura, Tuluá y Cartago, principalmente en esos tres escenarios donde hay unos actores que están identificados. Además, un propósito específico en la prevención del delito y acercamiento en la comunidad que hay que trabajar con especial ímpetu en Palmira, Buga y Tuluá, y poco a poco se replicará en los demás municipios”, detalló.



CALI