El Valle del Cauca no acepta los resultados del censo

Esta reducción de personas del censo poblacional implicará que al Valle se le disminuyan recursos en salud, en acueducto y alcantarillado que transfiere la nación por el Sistema General de Participaciones.

Según el Dane, en el Valle hay 3.789.874 habitantes, cifra por debajo de los 4.052.535 que arrojó el censo del 2005.



“Tenemos 4.300.000 personas de régimen subsidiado y contributivo además, tenemos el 10 por ciento de personas pobres no aseguradas. Además, contamos con 47.000 personas de estrato tres que no están ni en el subsidiado ni en el contributivo. Entonces estas personas que son de carne y hueso dónde están”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien no aceptó los resultados del último censo del Dane en el departamento.



Desde el año pasado, cuando se conocieron los primeros datos del censo, la Gobernadora pidió al Dane la revisión de las cifras porque los resultados obtenidos no coincidían con los que tiene el departamento en su base de datos de salud.



Incluso, la Gobernación ofreció apoyo logístico y económico para que los encuestadores llegaran hasta los sitios donde no habían podido hacerlo por lejanos o por razones de orden público.



Sin embargo, pese a la instalación de puestos base para que la gente acudiera a censarse, los resultados se mantuvieron por debajo de lo proyectado.