A Kosovo le interesa el comercio de Cali y del Valle del Cauca

Al gobierno de la república de Kosovo le atrae la economía colombiana pero, sobre todo, la pujanza y los negocios de Cali y del Valle del Cauca.

Este país europeo era la antigua provincia serbia en el sureste de Europa, hoy una nación con casi dos millones de personas, poblada en su mayoría por albaneses y que se encuentra en Los Balcanes. Es una región que proclamó su independencia como país en 2008.



Es tal el interés de Kosovo en Cali que el embajador honorario de esa nación, Otto F. Von Feigenblatt, viajó a la ciudad porque busca estrechar lazos comerciales con la capital vallecaucana, el departamento y con la zona del Pacífico. “Cali es el centro de toda esta región. Entendimos que teníamos que tener una oficina aquí. También tenemos en Bogotá”. Señaló que se podrían importar vino y aceite de oliva a Colombia.



Esta visita se logró por las oficinas de Cooperación Internacional y de la Primera Dama de Cali, así como por las secretarías de Turismo y Desarrollo Económico del municipio.



El Embajador dijo que le llama la atención la producción de azúcar, emblemático del Valle del Cauca, así como el café colombiano, las confecciones, las frutas, entre otros.



Es por ello que el país más joven de Europa fijó sus ojos en la capital del Valle para abrir una oficina de relaciones comerciales, con el fin de impulsar nuevas posibilidades bilaterales.



“Uno de nuestros objetivos es promover la empleabilidad entre los países de la península Bálcanica y Colombia, a través de la oficina de Cali”, dijo el embajador Von Feigenblatt.



“Creo que el café es indiscutiblemente uno de los productos que estaría allí, además de la ropa y las frutas exóticas, entre otros artículos para explorar”, expresó el Embajador.El alto dignatario insistió en que su país quiere ser un facilitador de relaciones comerciales de Cali con la zona sureste de Europa.

Otto F. Von Feigenblatt, embajador de la república de Kosovo. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

¿Cuál es el compromiso que tiene Kosovo en introducir las relaciones con el Valle del Cauca?



​Quiero aclarar que el compromiso no es solo con Kosovo. Es con todos los que pertenecen a la península Balcánica. Esta es una oficina privada comercial y trabajamos con cámaras de comercio y universidades privadas. Nuestra meta es promover acceso a los mercados emergentes en particular. En este caso los Balcanes.



¿Cuáles son esos productos que piensan traer de la península balcánica y explorar esos mercados?



Bueno, el turismo. Queremos traer el sector de turismo de Kosovo y los Balcanes en particular a Colombia y el resto de Sudamérica. En productos tenemos vino y aceite de oliva. Los precios son más baratos que en Europa occidental entonces eso es algo que queremos promover. En términos de compra creo que hay muchos productos colombianos, por ejemplo, zapatos, modas, café y azúcar. Tienen muchos productos.



¿Considera que esta es una muy buena oportunidad para apoyar las Pymes?



Sí. Queremos apoyar las medianas y pequeñas empresas y hay razones para eso: número uno, esas compañías son las que más necesitan ayuda y la verdad es que la mayoría de esa gente trabaja para pequeñas y medianas empresas y si las apoyamos estamos también apoyando el empleo y número dos, es que estas compañías son más flexibles en la cantidad que puedan proporcionar. Alguno de los grandes proveedores no quieren trabajar con volúmenes pequeños, así que si combinamos pequeños negocios con medianas empresas podemos encontrar el correcto encaje para el correcto mercado.



¿Tiene cifras de crecimiento en términos de exportación sobre productos?



En términos de crecimiento, crecemos en un 5 por ciento al año, claro que depende de la industria, en este caso, turismo que es la industria número uno. También, servicios.



Desde el Valle del Cauca, ¿ha explorado alguno de los productos sobresalientes de la región?



Bueno, estamos muy interesados en el azúcar, en la caña de azúcar en lo que estamos muy enfocados a nivel regional, y café a nivel nacional como una gran prioridad. Ahora en los Balcanes hay un gran mercado y cultura en la forma de tomar café y el café colombiano es el mejor. Entonces necesitamos buscar una fuente de confianza por un buen precio y ojalá apoyar la empleabilidad entre Colombia y los Balcanes.



¿Por qué Kosovo escogió a Cali para ubicar una oficina de su país?



Tenemos otra oficina en Bogotá. Colombia es un gran un país y tan diverso. investigamos que es un área económica diferente y que Cali es el centro de toda esta región. Entendimos que teníamos que tener una oficina aquí.



¿Cómo es el comportamiento de consumidores de Kosovo?



La población es muy joven. El 75 por ciento está por debajo de los 35 años. Son consumidores jóvenes que quieren tratar algo. Por muchos años no han tenido muchas opciones. Ahora que algunos tienen acceso económico en Kosovo. Por ejemplo, Colombia ha demostrado ser un gran jugador internacional en moda y queremos traer a diseñadores, realizando festivales, pasarelas. También en Kosovo y en los Balcanes.



CALI