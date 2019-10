El Valle tiene a su gobernadora ad hoc durante los comicios

La Procuraduría General de la Nación aceptó la solicitud hecha por la gobernadora Dilian Francisca Toro, de nombrar a un gobernador ad hoc para el Valle del Cauca durante la jornada electoral de este domingo 27 de octubre. El Ministerio del Interior designó a Clara Ibeth Rodríguez Ruiz.

"Es una gobernadora ad hoc que tiene funciones el domingo solamente para las elecciones. Es bueno porque no voy a estar yo de gobernadora en el tema de las elecciones y es importante para que hacia el exterior para la gente considere de que vamos a interferir en alguna cosa en las elecciones”, dijo Toro.



Después de revisar la solicitud de impedimento que hizo la mandataria, la Procuraduría acogió los argumentos presentados en un extenso documento para que el Valle del Cauca, durante las elecciones de este domingo, tenga un gobernador ad-doc.



Para Diana Lorena Vanegas, secretaria Jurídica de la Gobernación del Valle, la decisión de la mandataria pretermitirá ofrecer a los comicios todas las garantías. “Se hizo una solicitud para la declaración de impedimento con aras de garantizar transparencia en esta contienda electoral y la Procuraduría aceptó esa solicitud”.



Queda esperar que el Ministerio del Interior a través de un decreto cumpla el debido proceso y termine de avalar la solicitud. “Ya el ministerio emite un documento avalando el proceso de impedimento para que se haga oficial el nombramiento del gobernador ad-hoc”, dijo Vanegas.



Recientemente, Toro había manifestado su interés de alejarse del proceso para que, según dijo, no quede ninguna sombra de duda en la contienda electoral. “Es mejor no estar esos días en la gobernación”, señaló.



Junto con la mandataria regional, los alcaldes de Sevilla y Palmira también solicitaron el nombramiento de un alcalde ad hoc por impedimento. En el caso de Palmira fue negada la petición por el ente de control.



