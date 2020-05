El último adiós al ‘Papá semillas’ de los Farallones de Cali

Quienes conocieron al ‘Papá semillas’ le empezaron a rendir un homenaje para brindarle hoy el último adiós a Jorge Enrique Oramas Vásquez.

Era el “profe”, el defensor de la siembra y el consumo de semillas nativas y orgánicas. Sus allegados no aceptan que alguien hubiera llegado a causarle la muerte a bala.

Su tema favorito era la seguridad alimentaria y el respeto a la tierra y los frutos que brotan de la misma.



En esta cuarentena, el ‘Papá semilla’ lo recalcaba, por considerar que esta es la mejor época para aprovechar y sembrar alimentos en los hogares, sobre todo, quienes tienen viviendas en el área rural.



Es por eso que desarrolló el proyecto ‘Biocanto del milenio’, el cual dirigió por más 10 años con sus cuatro socios: un perro y tres gatos. Eso decía.



En su finca, cultivaba y procesaba cereales ancestrales, frutas, raíces y plantas medicinales de manera, que luego comercializaba entre amigos y visitantes.

Este miércoles, autoridades y allegados le harán más homenajes durante el sepelio a las 11 de la mañana, en el cementerio Jardines del Recuerdo.



Uno de esos amigos, Ricardo Marín, médico y quien aprendía de sus consejos para alimentarse bien, dijo que pese a que el profesor generaba polémica con sus discursos en contra de las semillas transgénicas y la minería ilegal que está acabando con el parque nacional Farallones de Cali, no habría recibido amenazas de muerte.



El asesinato de este defensor del parque Nacional Natural Farallones, el pasado sábado, generó el repudio en la ciudad, encabezado por el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Seguridad del municipio, Carlos Rojas.



El mandatario reiteró la recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de quienes segaron su vida. Esa noche del sábado 16 de mayo, el líder se sumó a la lista de dirigentes asesinados en el país.



De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con el crimen de Oramas, ya son 100 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2020.



Por ahora, el robo no ha sido considerado entre los móviles. El asesino o asesinos tuvieron que caminar hasta llegar a la casa del profesor. En la zona se comenta que se habría usado un fusil.



Hasta ahora nadie ha confirmado que haya visto a personas extrañas en el sector de Biocanto, el proyecto agroambiental de Oramas.



La casa estaba intacta, y no faltaba nada. Su celular, el computador, todo permanecía en su sitio, así que no fue un robo, sostienen sus amigos.



Otros allegados reiteraron la lucha que sostuvo el profe Oramas por defender y promover la cocina artesanal, las montañas, el agua y Farallones.



Entre marzo y abril, la Policía Nacional y el Ejército capturó a ocho personas en la zona conocida como Minas del Socorro o Alto del Buey, dentro del parque natural, zona de minería ilegal.



Según las autoridades, estas ocho personas detenidas habían llegado de Cauca y Antioquia.



