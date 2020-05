El trueque, alternativa para enfrentar la crisis alimentaria en Cauca

En búsqueda de alternativas para suplir carencias en la actual emergencia por la pandemia del coronavirus, las comunidades indígenas del Cauca, decidieron acudir a una práctica milenaria para aliviar la situación de las familias vulnerables del departamento: el trueque.

“El trueque es liderado por los programas económicos y de salud del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y es una modalidad que venimos haciendo para atender a las comunidades más desprotegidas”, explica Jorge Sánchez, vocero del Cric.



Esta forma de comercio que se remonta al período neolítico con el nacimiento de la sociedad agricultura-ganadera, hace cerca de 10 mil años, y que muchos la pueden considerar en desuso, es una alternativa cuando hay exceso de producción y poca demanda, o sobreviene una crisis sanitaria.



“El trueque es una estrategia del sistema económico propio, mediante la cual se busca que las comunidades puedan intercambiar los productos de una zona fría con una zona cálida, sin que medie el dinero, lograr que las comunidades se unan para que todos puedan acceder a los alimentos que complementen la canasta familiar, un apoyo reciproco entre comunidades”, dice Yaneth del Carmen Cerón coordinadora del programa de salud del Cric.



Productos de clima frío como papas, fresas, ollucos y hortalizas pueden ser intercambiados por alimentos de clima cálido como guineos, plátanos, yucas y naranjas.



Tanto Sánchez como Cerón aclaran que esta actividad es un ejercicio direccionado por cada una de las autoridades indígenas “que son las que han colocado la pauta para hacer estos intercambios”.



Para las comunidades, más que canjear productos por otros, el trueque es una práctica que fortalece los lazos solidarios.



“Aquí no vale el factor peso, sino es el intercambio de productos”, dice Oliveiro Conejo del Pueblo Indígena Totoroes.



El dirigente Darío Tote denomina el trueque como “una política contra el neoliberalismo y contra cualquier moneda". Esta práctica ancestral de los pueblos indígenas ha permitido suplir las necesidades alimenticias de estas comunidades en estos momentos de crisis.



“En el tema alimentario en medio de la pandemia no hemos tenido ninguna dificultad porque nuestra Madre Tierra nos da estos productos y eso nos permite compartirlos sin egoísmos”, agrega Jorge Sánchez.



Días antes de presentarse la pandemia, el pueblo Kokonuko realizó la versión número 61 del intercambio de productos agropecuarios a través del trueque en el resguardo indígena de Poblazón.



Productos provenientes de Paletará, Puracé, Poblazón y Kokonuco se intercambiaron con Alto del Rey, Guarapamba, Julumito, Pueblo Kokonuko y Quintana.



Así mismo, el pasado mes de abril, en trabajo articulado por la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura, con la Alcaldía de Popayán y el Cric, se realizó en las instalaciones de la secretaría de Agricultura el primer trueque en la capital caucana.



“Es buscar cómo hacemos para que los productores de nuestro campo, campesinos e indígenas puedan comercializar sus productos que se habían visto represados y cómo garantizamos también que la comunidad de Popayán tenga acceso a estos productos”, dice el secretario de Agricultura del Departamento, Yesid Paz. “A través de equivalencias nuestros campesinos e indígenas traen sus productos y aspiran ellos a llevarse productos que no tienen en sus territorios”.



Nilson Liz Marín, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), para quien este es un ejercicio “excelente”, espera que en un futuro no muy lejano, esto se pueda articular entre todas las organizaciones sociales del departamento y hacerlo “mucho más amplio”.



“Con eso demostrarle también al gobierno nacional y departamental que las medidas que ellos están haciendo no son las suficientes y realmente no llegan al campo, porque lo que está haciendo el Cric es basado precisamente en que realmente las medidas que anuncia el gobierno nacional, no llegan”, dice el líder campesino, quien a la vez solicita atención a su organización con más de 16 mil afiliados.



Este miércoles 20 de mayo en la capital caucana se llevó a cabo un Gran Trueque Humanitario, denominado “Minga de la comida” y en el que entregaron más de 5 mil kits saludables no sólo a indígenas, y campesinos, sino a todos aquellos que viven del día a día y que han sido afectados por la cuarentena nacional.



“La minga de la comida es llevarle alimentos a gente vulnerable que no les ha llegado remesa y que no cuenta con ningún apoyo del gobierno, es ese camino al que direccionamos”, dice Sánchez.



El punto de partida fue la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN). Las entregas fueron coordinadas a través de las juntas de acción comunal de 25 barrios priorizados donde previamente se realizaron censos de población vulnerable.



La ‘Minga de la Comida’, también se extenderá a ciudades como Cali y Bogotá, tan pronto se superen inconvenientes en materia de transporte.



