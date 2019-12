El tren ligero espera tener 48 estaciones en 72 kilómetros en Valle

El sistema del tren de cercanías o tren ligero, que prestará servicio para Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira, abarcará 72 kilómetros, distribuidos en 48 estaciones.

El tren como un sistema intermodal funcionaría, teniendo en cuenta dos ejes y un ramal hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el cual corresponde a la jurisdicción de Palmira. El tren llegará, además, a esta localidad.



Uno de los ejes del tren ligero es el norte-sur a lo largo del cual habrá 31 estaciones. Este trazado corresponderá a 37,7 kilómetros, conectando las zonas urbanas de Yumbo, Cali y Jamundí.

El segundo eje es el oeste-este, es decir, el que unirá a Cali con Palmira. Este trazado será de 28,8 kilómetros y tendrá 16 estaciones o paradas de este tren que podrá tener variaciones de velocidades. Aumentará cuando salga de los perímetros urbanos. Con respecto al ramal hacia el aeropuerto recorrerá cinco kilómetros y habrá una sola estación.



Cada vehículo, de 40 metros de longitud, tendrá capacidad de 345 pasajeros. Se aspira a transportar a un promedio de entre 61.000 y 240.000 viajeros cada día e irá a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora con una flota total de 86 vehículos. Se espera que empiece a operar en 2025 con 18 buses con proyección de funcionamiento con su flota completa al 2055, entrando los 68 vehículos restantes en el transcurso de esos 30 años,



Pero esto se puede lograr, si en 2020 se realizan los estudios de factibilidad y la primera piedra se coloca en 2023. La red completa debería estar funcionando en 2055.



Todo este panorama es parte de los estudios de prefactibilidad avanzada que estuvieron a cargo desde el año pasado de la firma francesa Systra con 6.160 millones de pesos y que el 13 de diciembre fueron presentados ante la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y el embajador de Francia, en Colombia, Gautier Mignot, pues su país aportó 200.000 euros para dichos estudios. El embajador dijo que su país está dispuesto a seguir con el acompañamiento en este proyecto, como la fase siguiente con los estudios de factibilidad.



Ayer también estuvieron la gobernadora electa del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, que ratificaron el respaldo al tren de cercanías, como lo hicieron en sus campañas electorales. Así mismo, estuvieron delegados de gremios, entre ellos, ProPacífico, con su directora ejecutiva, María Isabel Ulloa.



El proyecto aprovechará la red férrea que aún existe, aunque hay zonas de deterioro y en otras donde no hay rieles, debido al desuso del antiguo tren. De hecho, según Systra, uno de los principales desafíos es ese: construir la infraestructura férrea por donde pasará el tren ligero.



La operación de los 86 vehículos ascendería a 5.915 millones de pesos, entre 2025 y 2055. En el 25, el costo calculado por la operación de los 18 primeros vehículos sería de 1.912 millones de pesos. De acuerdo con Systra, en este momento se cuenta con el suelo, pues otro de los retos, sobre todo, en inmediaciones a la red férrea en el sur de Cali, como el barrio Santa Elena y la plaza de mercado, serán los moradores de viviendas cercanas. Inclusive, ese ha sido uno de los desafíos desde la pasada Administración, cuando se planteaba habilitar el Corredor Verde en la red férrea de ese sector y que quedó en veremos por la compleja situación de conversar y negociar con habitantes de Santa Elena.



Otro de los retos del tren ligero es la conformación de una autoridad regional de transporte que regule su uso.



La gobernadora del Valle del Cauca y los mandatarios electos esperan que en Cali, la movilidad deje de ser traumática, pero el tren ligero no reemplazará al MIO. Será un complemento de los buses articulados con 10 años de operación y trayectos de hasta 57 minutos, según datos recopilados por el programa ciudadano ‘Cali Cómo Vamos’, por lo que se mantienen las quejas de los usuarios.



La gobernadora del Valle del Cauca dijo que lo importante es que Ospina, Roldán y los demás alcaldes sigan con liderazgo.



La directora ejecutiva de ProPacífico resaltó la importancia de que las alcaldías de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira trabajen de la mano para hacer esto posible y, de esta manera, no depender totalmente de los aportes del Gobierno Nacional.



CALI