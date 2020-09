El tren de cercanías en Cali con trenes transitando cada 7 minutos

La estación central en el tramo entre Cali y Jamundí que recorrerá el tren de cercanías funcionará donde están las instalaciones de Metrocali.



Uno de los mayores retos del tren de cercanías, proyecto ambicioso de la Gobernación del Valle así como de cuatro alcaldías para mejorar la movilidad en Cali, así como la conectividad con Yumbo, Jamundí y Palmira, pasando por el aeropuesto Alfonso Bonilla Aragón, es el número de pasajeros en el menor tiempo posible de desplazamiento.

La estación central en el tramo entre Cali y Jamundí que recorrerá el tren de cercanías funcionará donde están las instalaciones de Metrocali.



Es la antigua estación del tren y será el nuevo punto de llegada de un tren renovado: un tren ligero y eléctrico que acortará distancias con desplazamientos de 45 minutos.

Así lo señalaron la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras. La inversión en este tramo se calcula en $ 1,7 billones, dijo Barreras.



El director de Planeación de Cali dijo que el tramo entre Cali y Jamundí comprende 24 kilómetros y 48 estaciones.



La idea es que también pasarán trenes cada siete minutos.



El tren podrá recorrer distancias del centro al sur de Cali, en 15 minutos, y aumentar las velocidades, especialmente, por fuera del perímetro urbano.



Se aspira a transportar a un promedio de entre 61.000 y 240.000 viajeros cada día.



Se espera que en 2025 arranque la operación del primer tramo del tren, del total de 72 kilómetros en 48 estaciones.



Esta operación empezará con 18 de los 86 vehículos contemplados en el proyecto. Los 86 automotores de todo el sistema deberán estar en circulación en el transcurso de los años siguientes hasta el 2055.



La iniciativa tiene el espaldarazo de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia; del Fondo Global de Infraestructura del Banco Mundial, de la Nación, de las alcaldías de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira, y de entidades, como ProPacífico.



Según el director de Planeación de Cali, se arrancaron los estudios factibilidad por 35.000 millones de pesos.

El gobierno de Gran Bretaña aporta 10.000 millones para esos estudios. Cali, Yumbo, Pamira y Jamundí darán los 15.000 millones restantes.

De acuerdo con la firma francesa Systra, luego de hacer ajustes a los estudios de prefactibilidad presentados en diciembre del año pasado y que se dieron a conocer este año para dar un nuevo impulso a esta apuesta de transporte, se identificó una demanda de usuarios a corto, mediano y largo plazo.



Se espera que el tren movilice a entre 2.500 y 8.600 pasajeros por hora por sentido, en hora punta, según los horizontes temporales y los escenarios estudiados.



El costo de la tarifa técnica oscilará entre los 1.700 y los 2.100 pesos.



Cada vehículo del tren, de 40 metros de longitud, tendrá capacidad para 345 o 350 pasajeros.

La inversión está calculada en 1.715 millones de dólares, es decir, más de 6,5 billones de pesos. En diciembre de 2019 se hablaba de 5,915 billones.



Este panorama fue parte de los estudios de prefactibilidad que en diciembre presentó la firma francesa Systra y que tuvieron ajustes, los cuales, fueron explicados en este 2020 al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a la gobernadora del Valle del Cauca; además, a la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, y gremios.



En estos ajustes se ratificó, como lo espera el alcalde Ospina, que en 2025 arrancaría la operación del primer tramo del tren, el cual será eléctrico.

Trayecto de 24 kilómetros del tren entre Cali y Jamundí. Foto: Alcaldía de Cali

Entre Yumbo y Jamundí se abarcarán 37,7 kilómetros en una línea con 31 estaciones de parada.



Entre el centro de Cali y Palmira habrá 28,8 kilómetros, un trayecto con 16 estaciones.



Se mantiene la estación en un ramal de cinco kilómetros hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Pero en esto es clave la infraestructura actual del antiguo ferrocarril y del Corredor Verde, salvo para el ramal del centro de Cali y el paso hacia el aeropuerto.



En este proyecto que cambiará el transporte público de Cali, sin decir que el MIO desaparecerá, sino que el tren de cercanías se será un complemento, de acuerdo con Barreras y la gobernadora del Valle del Cauca, así como del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, el Ministerio de Hacienda pone a disposición recursos para los estudios, los cuales están en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



Dentro de los compromisos entre el departamento y la Nación se acordó la constitución de una autoridad regional de transporte, que regule el uso del tren de cercanías.



Para ProPacífico, estos ajustes son el resultado de “un trabajo juicioso de revisión. No hemos perdido ni un instante en la factibilidad”.



También se espera que la pandemia no afecte los tiempos del proyecto ni de las obras, pues hay mucho en juego y el proyecto le apunta a iniciar obras en 2023 por lo que se espera que se agilice la entrega de los resultados de los estudios..



Los veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero dijeron que sin los estudios de factibilidad no se precisa la inversión y es indispensable para tener claro si hay recursos de financiamiento.



De acuerdo con el director de Planeación de Cali, los estudios de factibilidad se entregarán el próximo año.



Pero sigue el optimismo, pues se está hablando de que la primera piedra del tren se pondría dentro de esos tres años y una de las condiciones que también lo harían viable para cumplir con esos tiempos relativamente cortos, es que el 82 por ciento de estos 72 kilómetros están despejados, es decir, que la adquisición predial no representaría algún obstáculo en el camino del tren, por lo que se prevé.



No hay que descuidar, como lo señalaron en ProPacífico, el 18 por ciento restante que corresponde a asentamientos subnormales ubicados hacia el sur de Cali y por los que la Administración deberá plantear proyectos sociales, similares a los que están en marcha por el proceso de traslado de familias, a raíz del fortalecimiento del jarillón del río Cauca.



Aunque en la misma firma Systra informaron que es cierto que hay una red férrea del antiguo tren por donde pasaría el tren de cercanías o tranvía, hay que construir y levantar una nueva infraestructura para que el sistema vaya en dos sentidos, de ida y regreso.



