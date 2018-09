El transporte colectivo de Cali reestructura propuesta

Las empresas de Transporte Público Colectivo (TPC) siguen pidiendo que se les tenga en cuenta para ser complemento del Sistema de Transporte Masivo (MÍO) y han reestructurado su propuesta, en la que ahora se contemplan 21 rutas complementarias para cubrirlas con por lo menos 464 buses.

Esas rutas serían, especialmente, para las comunas 1, 15, 18 y 20, incluyendo parte de la ladera, y otras zonas de la ciudad.



También se propone que en algunas estaciones del MÍO los vehículos del sistema

colectivo entren para dejar y recibir pasajeros, sin que haya competencia o paralelismo entre ambos sistemas.



“La propuesta es que los colectivos tradicionales complementen el MÍO para que, a través de la reestructuración de 21 rutas que ya están diseñadas y que se hizo con técnicos de Metrocali y nuestros ingenieros de transporte, se dé cobertura al resto de la ciudad, donde el MÍO no llega o el servicio es muy malo”, explicó Diego Vivas,

director de Grupo Urbano Cali, que está conformado por las 10 empresas del TPC que aún tienen permiso de operación.



Sobre los buses, Vivas aclaró que “no serían adicionales, pues haríamos proceso de reconversión gradual, es decir, sacar los buses viejos por nuevos”.



Actualmente, hay 466 buses públicos colectivos que recorren algunas vías.



La idea es que tengan sistema de gestión y control de flota para frecuencias, validadores de pago, contador de pasajeros y otras características.



Grupo Urbano solicitó establecer “un plan de chatarrización justo” dirigido a los pequeños propietarios del TPC y que permita la estructuración financiera para la reposición de flota.

Muchos ciudadanos apoyan la propuesta de colectivos, pero piden mejoras en buses deteriorados. Foto: Juan B. Díaz

“Que complementemos al MÍO facilita las cosas, requiere menos tiempo de implementación y si el Gobierno le busca subsidios a los operadores del MÍO

que son foráneos, también podemos vernos beneficiados con los subsidios y ayudarnos a financiar la adquisición de esos nuevos buses, similares a los alimentadores del MÍO. Se ha hecho en otras ciudades”, agregó Vivas.



Para esa renovación, se pidió tener un plan conjunto con la Secretaría de Movilidad

y Metrocali. La idea de que las 10 empresas hagan un convenio de coalición para constituir un solo operador se mantiene, pero se solicita que no haya “ninguna licitación o buscar que operadores hagan inversiones

cuando no tienen plata”.



La entrada de un nuevo operador para el MÍO es la incertidumbre actual porque

Metrocali adelanta el proceso de ingreso de 424 buses, que todavía no se sabe

cómo serán operados y si abrirán licitación, lo cual influiría en el TPC.

“El tema de la cancelación de los buses del TPC que quedan pendientes se

resuelve con estudios. Metrocali está terminando estudios para la vinculación

de 424 buses adicionales y, según eso, se tomarán decisiones. Está amarrado a la entrada de esa flota”, explicó Juan Carlos Orobio,

secretario de Movilidad.



Con los resultados de los estudios podría darse una oportunidad para que empresas

del TPC participen junto a otras, en caso de abrirse licitación.



Pero podría darse que la operación de los buses quede entre

los operadores actuales, algunos o uno de ellos.



Si bien no se conocen los estudios, desde GIT Masivo se dijo que “en el caso

de nuestro concesionario hay un acuerdo de que sí participaríamos en la operación

de un porcentaje de esa flota, se firmó en agosto y está siendo validado

por el Tribunal de Arbitramiento”.



Para Enrique Wolf, gerente de GIT, “si el municipio acepta que otros actores tradicionales se mantengan afectará sus finanzas porque tendrá

que subsidiar buses adicionales (...) Sería suficiente con el servicio del

Sistema y no requeriría nuevos actores”.



Metrocali indicó que la posibilidad de que el TPC complemente al MÍO (por

aparte del ingreso de los 424 buses) sería decisión y política del Municipio, en

cabeza del Alcalde y la Secretaría de Movilidad.