En Teatro Jorge Isaacs nació el amor eterno de Enrique Colavizza

El amor y el humor acompañaron la despedida del humorista Enrique Colavizza Spataro. Su esposa Alba Lucía Floyd escogió el teatro Jorge Isaacs, donde 49 años antes se vieron por primera vez y se enamoraron.

“Con unas palabras y mil gestos, Enrique Colavizza les alegró la vida a miles de hispanoamericanos".



Era el recuerdo al despedir a un genio, en el teatro Jorge Isaacs de Cali, al que llegaron colegas y admiradores de ese hombre de 1,80 de estatura, que no sonreía, pero daba felicidades.



“Hace 49 años yo estaba sentada en esta silla y vi a un hombre de camiseta y le dije a mi amig María Elvira Hurtado, que fue reina: Yo me voy a casar con ese hombre, o me voy de monja o se lo pongo a un tren”, confesó Alba Lucía Floyd, la amada compañera de siempre.



Colavizza decía que lo más difícil fue saber el teléfono fijo de esa muchacha a la que vio en un evento benéfico. Fue noviazgo corto y matrimonio eterno.



“De todo te sacaba un chiste, me quedaba aterrada. Había momentos que me daba rabia porque era algo serio y él estaba mamando gallo”, contó ella, que con sus 4 hijos quisieron que la gente lo acompañara.



“Don Enrique es de una generación de irrepetibles”, anotó Carlos ‘Mono’ Sánchez.

“Siempre transmitía enseñanzas”, dijo Heriberto Sandoval.

Foto: La F.m. 98.5 Cali

Al teatro llegó Rafael González, quien lo conoció al transportar a un hijo del ‘negro’ Palomino a la casa de Colavizza en La Flora. “A ese muchacho él lo ayudaba. Un gran ser humano”.



Colavizza era el mayor entre cinco hijos de Pietro Colavizza e Isabel Spataro, quienes llegaron de Italia y se conocieron en Cali, donde se casaron en 1937.



Intentó dos carreras pero “no daban plata”. Manejó discoteca y fábrica de cauchos, pero su amigo William Jiménez le prestó $5.000 para ir a Sábados Felices y allí cambió su vida. En ese programa de humor de televisión estuvo 37 años.

Foto: Archivo

Desde los 14 años fumó ‘Piel Roja’. Así fue durante 40 años. En 2005 empezaron sus males pulmonares y lo dejó, aunque no fue a tiempo porque quedó con Enfermedad Crónica Obstructiva. Sin embargo, a Bogotá viajó hasta 2013 a grabar los programas.



En una crisis, en la que le dijeron que solo le permitirían regresar en avión a Cali, bajo su responsabilidad, entendió que era hora de cambiar de rutina.



Pasó sus últimos años, en su casa del barrio La Flora, donde le dedicaba su tiempo a leer y escuchar música clásica.



La despedida fue con la gente. “Mi papá no nos pertenecía, él era del pueblo al que hacía reír”, dijo su hija Isabel, quien cuenta que era un hombre fiel a su esposa, a sus hijos y a Caracol. "Lo que siempre lo acompañó fue su amor a Dios y su amor por su familia".