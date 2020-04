Tapabocas en Valle del Cauca sería obligatorio e iría hasta diciembre

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se declaró a favor de extender la cuarentena, medida que tomó finalmente el presidente Iván Duque hasta el 11 de mayo.

A su vez, anunció que en la Gobernación están preparando un decreto para que el tapabocas sea obligatorio. Su uso, inclusive, se extendería hasta diciembre.

Así mismo, como lo dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, aumentará la realización de muestras con dos nuevos laboratorios esta semana (el domingo se hicieron 340 y el 10 por ciento fue positivo), además de que hay nuevas 340 camas en la antigua clínica de Saludcoop que será manejada por el Hospital Universitario del Valle.



Pero aclaró que a este centro asistencial, llamado Valle Solidario, en el norte de Cali, no llegarán enfermos por coronavirus, sino que serán atendidos para otras patologías y la sede central del HUV se concentrará en pacientes de covid-19.



Ese mismo manejo se hará en hospitales de Palmira, Cartago, Buga, Buenaventura y Tuluá. Se buscará descongestionar los principales centros asistenciales para dejar allí solo a los pacientes con coronavirus.



La mandataria sostuvo ayer que pese a que la cifra de enfermos sigue creciendo en el Valle y en Cali, se está por debajo porcentualmente de las que maneja Bogotá.

“Estas medidas, este aislamiento preventivo es para que cuando llegue ese pico de casos, nosotros estemos preparados”, dijo la gobernadora Roldán, al insistir en esa necesidad de que siga la cuarentena. Por ello, afirmó que esta petición ya se la formuló al Gobierno Nacional.

Roldán añadió que el confinamiento en las casas debe seguir, sobre todo, porque se avecina el festivo del viernes primero de mayo, Día del Trabajo. “Hay que seguir con las medidas porque la gente va querer irse de vacaciones y todo lo que se ha hecho para que la enfermedad no siga expandiéndose se va ver afectado”, anotó.



La médica y exgobernadora Dilian Francisca Toro, quien es la coordinadora del comité científico y de salud que está analizando los casos de coronavirus en el Valle del Cauca, sostuvo que el país no está aún preparado para salir de la cuarentena. Dijo que el sistema de salud debe estar preparado ante un pico alto de enfermos, pero “faltan respiradores y los que compró el Ministerio llegarán en junio o julio”.



El Ministerio de Salud confirmó este lunes 683 enfermos por coronavirus en el Valle del Cauca. En el departamento van 36 personas fallecidas. La más reciente confirmada, la un hombre, de 73 años.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que había contemplado extender la cuarentena.



El alcalde agregó que la ciudad ha tratado de cerrar el cerco al coronavirus con los aislamientos territoriales y las acciones en 8 de 11 barrios, muchos en el oriente caleño, que tienen un muy alto nivel de casos confirmados.



Pero Ospina fue enfático en decir que le preocupa la economía y los ingresos de la población como impacto por la emergencia y por dejar de trabajar. Señaló que si la gente no trabaja se ve obligada en salir de sus casas, a pesar de la importancia del aislamiento obligatorio.



No obstante, la secretaria de Salud del Valle resaltó que pese al panorama de víctimas, el balance podría ser mucho más grave, si no se hubieran tomado las decisiones gubernamentales para que la ciudadanía esté cada vez más resguardada en sus hogares. Roldán también resaltó que 17 de lo 42 municipios del departamento están libres de coronavirus.



“Lo primero que quiero es dar tranquilidad a pesar de las cifras (...) Están por debajo de las predicciones que nosotros hemos hecho”, afirmó Lesmes.



CALI