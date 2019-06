El sueño por ir a bailar en Turquía se volvió infierno

La oferta de viajar a una ciudad con el nombre de Antalya, que está situada en la costa mediterránea del suroeste de Turquía, fue tan atractiva para un grupo de 12 bailarines de Cali que no lo dudaron ni por un segundo.

La idea de volar a un país de la zona de los Balcanes, entre Europa y Asia, los llenó de emoción, y por eso empacaron maletas y viajaron el pasado 16 de abril, tras un sueño que se volvió en toda una pesadilla.



Sandra Patricia Paz y Martha Cecilia Payán, ambas, mamás de dos de los bailarines, y otros allegados dicen que ellos viajaron tan ilusionados, pero se les complicó el panorama cuando les habrían incumplido los pagos por presentaciones con coreografías de salsa.



Según las señoras y los demás amigos de estos artistas, los promotores del viaje no pagaron el primer mes ni el segundo y empezaron las protestas.



Unos días después, autoridades de Turquía les requirieron su visa porque solo era para turismo y no para trabajo.



Preocupados por su situación, los bailarines quedaron encerrados en un hotel que les buscaron quienes los contrataron. Pero no podían salir.



“Estuvieron, prácticamente, secuestrados y pasando hambre”, dice la señora Paz.

Tiempo después y como de película, estos jóvenes, de entre 15 y 23 años, se fugaron del hotel y llegaron al aeropuerto de Antalya, donde aún permanecen y han tenido que pernoctar, a la espera de una opción para regresar a Colombia.

Ahora ese resulta ser su mayor anhelo para terminar este episodio de infierno para ellos.



Los allegados cuentan, además, que en el aeropuerto turco han recibido un poco de ayuda, en especial, de colombianos y de latinoamericanos que se solidarizan cuando escuchan su historia.

Desde allí han pedido apoyo a las autoridades, a las empresas y a los colombianos para lograr ese viaje de retorno. Sus familiares dicen que sus recursos son escasos para pagar los vuelos.

Regresan bailarines colombianos varados en aeropuerto de Turquía https://t.co/oryXS7nbDS — CarlosGarciaSanchez (@CarlosDanseSanz) 28 de diciembre de 2018

Martha Cecilia Payán manifiesta que les retuvieron sus documentos y solo les quedó refugiarse en el terminal aéreo. “Pedimos ayuda a la Cancillería colombiana para que puedan volver”, agrega desesperada.



“Les retiran el pasaporte y los obligan a trabajar”, dice Luis Eduardo Hernández, conocido como Mulato y quien con la escuela Swing Latino ha logrado reconocimientos a nivel mundial. “El Estado no le ha parado bola hasta que pase una calamidad”, advierte el gestor.



Anota que este drama de bailarines que sueñan con bailar y mostrar su talento en el extranjero para terminar siendo estafados ha sucedido antes. Una muestra de ello fueron siete bailarines que en julio del año pasado también viajaron a Antalya porque una agencia los contrató para hacer espectáculos. Luego de estar atrapados en el aeropuerto por casi dos semanas, estos bailarines contaron al volver al Valle que el pago prometido fue de un salario mensual de un 1’500.000 pesos para cada miembro del grupo, así como los tiquetes de ida y vuelta.



Aunque hubo pago del primer mes, en el segundo empezaron los retrasos.