Más allá que de una pasión, el ballet se convirtió para Julieth Cabrera en un elemento de sanación para dejar atrás el ambiente de zozobra e incertidumbre que dejó el conflicto armado en Caquetá.



“Me gusta mucho del ballet la forma cómo transmite la alegría o el dolor sin decir ni una sola palabra, algo que realmente necesitaba, debido a que era muy tímida y no lograba hablar con nadie sobre las secuelas que me había dejado la crudeza de la guerra en mi natal San Vicente del Caguán” dijo Cabrera.



(También lea: En video: infractores interceptan grúa y bajan a la fuerza motos inmovilizadas).

La bailarina fue una de las ganadoras de una beca para el Taller de danza contemporánea, que dirigió el maestro Fredrick Earl Mosley, en el marco del Festival Internacional de Ballet de Cali que finaliza hoy.



Fue precisamente su amor por la danza que la llevó a cambiar su cotidianidad rural por una de ensayos, coreografías, amplios despliegues físicos característicos de su labor como bailarina y profesora de danza.

Julieth Cabrera, bailarina caqueteña que a través del ballet ha logrado superar obstáculos y salir adelante. Foto: Archivo particular Julieth Cabrera, bailarina caqueteña que a través del ballet ha logrado superar obstáculos y salir adelante. Foto: Archivo particular

Cuenta que su sueño estuvo cerca de truncarse por un accidente que le impidió moverse de manera óptima por buen tiempo.



“Estuve con problemas para caminar, en cama y en terapia. En ese tiempo de reflexión y dolor, oía mucha música, era liberador y me imaginaba bailando, recuerdo a Yann Tiersen, amaba su música. Me propuse y me dije a mi misma que si me levantaba de esa cama iba a bailar, ya nada me detendría”, recuerda.



(Además: Inseguridad en Cali: atracan negocio del 'Mulato', coreógrafo de Jennifer López)



A pesar de esta dificultad y aún con las fajas ortopédicas que le pusieron para adelantar su recuperación, Julieth viajó a Bogotá donde trabajó como niñera, mientras buscaba espacios para danzar. En su día a día conoció una academia de ballet donde tuvo una oportunidad para salir adelante.

Me dieron media beca para poder formarme y para la otra parte del pago, ayudaba en la academia a arreglar la utilería y vestuario de las presentaciones FACEBOOK

TWITTER

“Me dieron media beca para poder formarme y para la otra parte del pago, ayudaba en la academia a arreglar la utilería y vestuario de las presentaciones, lo cual me encantaba hacer”, recuerda.



A Cali llegó en el 2020 por medio de una beca que alcanzó en Bellas Artes, institución en la que adelanta su carrera profesional de Música.



(Le puede interesar: Desde el barrio Ulpiano Lloreda hasta grandes escenarios del ballet europeo)



Julieth quiere que al igual que ella, muchos niños y jóvenes de su región puedan salir adelante desde el ballet y la danza contemporánea. Es por eso que decidió emprender la labor de realizar clases en su tierra natal.



"Desde hace varios años he luchado por dar de todo aquello que he recibido, siempre he sentido que en las zonas lejanas la niñez y juventud no tienen muchas oportunidades para que se desarrollen los talentos, y ese ha sido mi deseo poder dar ese impulso a que alguien desarrolle su amor al arte, sea en la música o la danza, y poder dar a alguien las oportunidades que fueron tan difíciles para mi adquirir", dice la bailarina.



Agrega que su departamento, Caquetá, es una región "muy importante para mi, pero con muy poco apoyo a la cultura. Allí tengo unos grandes amigos que han creado academias de arte, es el caso de Angélica Vázquez en Corpoarte, donde tuve la oportunidad de ser tallerista en el 2017".



CALI