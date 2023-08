Cuando el soldado profesional Teófilo Efrén Garcés Hurtado ingresó en el Ejército no sabía ni leer ni escribir.



Decidido aprendió con la cartilla de Nacho Lee. Como los colombianos que se supera, en su caso logró escribir primero su nombre y su apellido. Se le hinchaba el pecho cuando hablaba del honor de ser soldado.



Sin embargo, cuando prestaba el servicio de centinela, Garcés Hurtado, del Batallón de Ingenieros de Combate No. 3 Coronel Agustín Codazzi, de Palmira, habría sido atacado por desconocidos, que le hurtaron su arma de dotación.

Esta fue la explicación que entregó la Tercera División del Ejército sobre la muerte del soldado.



"Tan pronto se conoció la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar las investigaciones", indicaron en el Ejército.

Se pretende esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este lamentable hecho. Asimismo, la institución adelantará las diligencias previas de verificación a que haya lugar

"En coordinación con las autoridades competentes se inició la búsqueda de los responsables y del material hurtado. Este Comando envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos de nuestro soldado Garcés Hurtado, asesinado en estos hechos", anotaron en la Tercera División.

El Ejército también informó que se puso a disposición de su familia, un equipo multidisciplinario para su apoyo y acompañamiento.



"El Ejército Nacional rechaza enfáticamente este atentado a la vida de nuestro soldado, quien se encontraba sirviendo al país, aportando al progreso de Colombia y en cumplimiento del deber constitucional asignado, garantizando a diario la seguridad en la capital del Valle del Cauca", se lee en un comunicado de la Tercera División.



En el 2004, el soldado grabó un video, hablando de su superación al dejar de ser analfabeta.

Cuando empecé (en el Ejército) no sabía leer, no sabía escribir. Era analfabeta, pero me conseguí una cartilla de Nacho (...) Unos se burlaban, otros se reían, otros me ayudaban

"Cuando empecé (en el Ejército) no sabía leer, no sabía escribir. Era analfabeta, pero me conseguí una cartilla de Nacho y con compañeros de área trabajaba la cartilla. Unos se burlaban, otros se reían, otros me ayudaban, pero como la superación es de nosotros, los colombianos, entonces, luché por superarme y gracias a mi Dios, hoy escribo mi apellido, mi nombre y el de mi familia", dijo en una grabación en video.



Dijo: "El que no quiere su patria no ama a su familia". Repetía con orgullo tener el honor de ser soldado.



El soldado prestó servicio militar en la brigada 27 de la selva, en Puerto Asís (Putumayo).



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

