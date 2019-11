El sentido homenaje al entrenador más campeón, Gabriel Ochoa Uribe

A pocos días de sus 90 años, el médico Gabriel Ochoa Uribe, quien obtuvo títulos con Millonarios, Santa Fe y América, recibió aplausos y palabras de agradecimiento por una vida dedicada al deporte.

La Gobernación del Valle del Cauca rindió homenaje al médico, exfutbolista y exdirector técnico por sus méritos deportivos, que llevaron a que "glorias del balompié nacional e internacional valoraran el aporte de un hombre considerado como líder dentro y fuera de las canchas".



El profesor Gabriel Ochoa Uribe, nacido el 20 de noviembre en Sopetran (Antioquia), quien se graduó como médico, especialista en Ortopedia y Traumatología, recibió de parte de la gobernadora del Valle del Cauca al orden al mérito vallecaucano.



“Un homenaje muy sentido, la señora gobernadora no escatimó en ningún momento el reconocimiento creo que esto es no solo tener coherencia de trabajo al demostrar que se ha logrado recuperar ese liderazgo vallecaucano, sino también otorgar una mención a una persona que ha exaltado el fútbol vallecaucano y de toda Colombia”, dijo Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.



A la ceremonia, en el salón gobernadores del palacio de San Francisco., asistieron técnicos, ex futbolistas, comentaristas, narradores deportivos, amigos y aficionados. “La gobernadora como siempre al tanto del acontecer del departamento, se hace eco de un reconocimiento de esta magnitud al que lo hizo todo y todo bastante bien como el médico Gabriel Ochoa Uribe”, dijo Mario Alfonso Escobar, periodista deportivo.



Gerardo González Aquino, ex futbolista paraguayo recordado por ser uno los integrantes de la nómina del primer título de América de Cali, quien adoptó la nacionalidad colombiana y estuvo bajo la tutela del profesor Ochoa, reconoció la exaltación a su técnico. “Esto hay que darlo en vida, la Gobernadora ha dado el puntapié inicial para hacer este homenaje tan grande al maestro Ochoa”, expresó.



Ochoa es considerado como el técnico colombiano más grande de todos los tiempos.



Barón Rojo le expresó un reconocimiento al técnico colombiano.



Aunque se inició en el mundo del ecuestre como jinete en Medellín, a los 17 años llegó al América en 1946, donde brilló como arquero. Estuvo tres años como aficionado y en i 1948 debutó en profesional. En diciembre de ese año fue a Millonarios, en la llamada época de El Dorado.



Con los albiazules obtuvo cuatro títulos en 1949, 1951, 1952 y 1953, además del Campeonato de las Bodas de Oro del Real Madrid en 1952, en la primera gira de un club colombiano en Europa.



Pasó como guardameta al club América de Río de Janeiro en Brasil, donde fue subcampeón del campeonato carioca en 1955. En ese país siguió su carrera de medicina.



Regresó a final de ese año a Millonarios, y se retiró del fútbol activo en 1958 cuando asumió la dirección técnica del club bogotano.

Homenaje a Gabriel Ochoa en la Gobernación del Valle. Jorge Ramón Cáceres estuvo en el acto. Foto: archivo particular

Logro cinco títulos como entrenador de Millonarios y llegó a una semifinal de Copa Libertadores. En 1966 fue campeón con Santa Fe. Regresó en los setenta a Millonarios, ganó un título, dos subtítulos y llegó a dos semifinales de Copa Libertadores.



Parecía retirado desde 1977 pero en 1979 aceptó el reto del América, que hasta entonces no tenía estrellas. ese año fue campeón. Luego logró seis estrellas más, cinco de ellas consecutivos. Con los rojos llegó durante tres años consecutivos (1985-1987) a la final de la Copa Libertadores de América.



Dirigió la selección Colombia en el Campeonato Preolímpico de 1959, cuando se logró la primera victoria ante Brasil por 2-0, el Campeonato Sudamericano 1963, y en 1985 en las eliminatorias al Mundial de Fútbol México 1986..