Congresistas rechazan asesinato de activistas de Candelaria 

El segundo vicepresidente del Senado, Alexánder López, y los senadores Gustavo Petro, Aida Avella, Feliciano Valencia y otros tres congresistas de la Bancada de Oposición acompañan este domingo a los habitantes de Candelaria en las exequias de los lideres asesinados Jhónatan Borja e Iván Giraldo, la semana pasada.

El vicepresidente del Senado indicó que “Jhónatan e Iván, eran líderes sociales que no les importaba denunciar públicamente las irregularidades que se estaba presentando con la contratación en la alcaldía de Yon Jairo Torres; por eso invito a todos los colombianos a que nos sumemos al plantón que de manera pacífica adelantarán los habitantes de Candelaria, en el parque principal de ese municipio, en protesta por el asesinato de sus dos lideres y en el marco del paro cívico exigiendo que el asesinato de Jhónatan Borja e Iván Giraldo no queden en la impunidad”.

El senador López aseguró “seis congresistas de la Bancada de Oposición estaremos este domingo en Candelaria rindiéndole un homenaje a Jhonatan Borja e Iván Giraldo y participando del plantón que se ha organizado en el parque principal de Candelaria a partir de las 8 am, para decirle a los candelareños que no están solos, que adelantaremos todas las acciones necesarias para que estos dos asesinatos no queden en la impunidad”.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, reiteró la recompensa de hasta 100 millones de pesos por quienes den informes sobre los homicidas.



La Policía señaló que los agresores que les dispararon iban con ellos en el mismo vehículo en el que quedaron asesinados.



CALI