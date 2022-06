La noche de este 4 de junio fue de miedo para Cali pero, sobre todo, en el norte, en el nororiente y en el oeste de la ciudad, alcanzando la ladera de la comuna 20, en Siloé.

Tormentas eléctricas sobre la cuenca del río Cali duraron unas dos horas, provocando graves emergencias con inundaciones, el rebosamiento de canales de aguas lluvias en el norte y del sistema de alcantarillado.



Estas históricas precipitaciones ocurrieron desde el final de la tarde de este sábado hasta la noche.



Eli Schneider, gerente del Plan Jarillón (las obras que se adelantan con la Nación, la Corporación Autónoma Regional del Valle -CVC- y las Empresas Municipales de Cali -Emcali- para prevenir con la barrera en tierra, inundaciones por el río Cauca), dijo que el río Cali se rebosó por encima del dique en una franja de 2,5 kilómetros y donde viven 1.100 familias.

No obstante, dijo que por fortuna y gracias a que se han venido haciendo reforzamientos en el jarillón (barrera que frena el río Cauca en 26,1 kilómetros en el nororiente, oriente y suroriente de Cali), la emergencia no fue mayor.



El funcionario explicó en que una zona de Floralia, en el nororiente que corresponde al tramo 6 de los trabajos de reforzamiento y donde hay un asentamiento aledaño al río Cali hubo 20 casas inundadas y se desplomaron techos en cuatro de estos inmuebles.



Calificó la creciente como inusitada y gran magnitud, lo que llevó a que el río Cali se rebosara por encima del jarillón en este sector.



Sostuvo que en esta zona de Floralia se está pendiente del inicio del reforzamiento del jarillón del río Cauca.



Dijo, además, que otro de los sectores con un grave riesgo de inundaciones es La Playita.



"Las obras de reforzamiento del Plan Jarillón son más necesarias que nunca (...) Todavía no se han hecho las obras, por eso precisamente hubo este rebosamiento del río Cali, afortunadamente sin mayores consecuencias", dijo Schneider.



Manifestó que tras firma de contrato con el Fondo Adaptación (ente del Gobierno Nacional que entrega recursos para reforzamiento, se estima que a finales de este mes de junio se puedan arrancar los trabajos.

"Primero siempre solicitarle a la comunidad sean los primeros respondientes que cuiden y sean responsables con sus propias vidas", dijo Schneider, al insistir que el jarillón, con sus caras húmedas y secas, no es terreno para levantar viviendas por los riesgos de inundaciones, además de que esta es una barrera que protege a 900.000 habitantes de crecientes del río Cauca, en el oriente.



De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el distrito, Rodrigo Zamorano, el río Cauca no reportó creciente ni emergencias, a diferencia del río Cali que se extiende desde el oeste hasta el norte de la ciudad.



A su vez hubo deslizamientos en zona de Siloé, en otras de la ladera y del oeste de la capital vallecaucana.



En zona alta del Zoológico de Cali, frente al restaurante La Hacienda, hubo un derrumbe, pero en la noche del sábado se despejó la vía, de acuerdo con Jorge Eduardo Espina, jefe de la Unidad de Interventoría de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.



Señaló que está adelantando limpieza de sumideros y de los canales de aguas lluvias que se rebosaron, donde este domingo se observaba rastros de lodo.



