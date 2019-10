El reto para cinco artistas colombianos en torno al gris

'Grey Runs In The Family” es la fiesta de este reto artístico. Cada participante desde su actividad asumió el reto de realizar una obra que conlleve el color gris y a New Balance.



El despliegue de arte y talento se llevó a cabo en 'Casa San Felipe'. un coworking de artistas que abre sus puertas a todos los seguidores de la marca.

Los cinco invitados al reto son: Green Amarilla, artista urbana bogotana que tiene un estilo que se diferencia por el uso de sus colores vivos y formas florales, con las que interpreta a su ciudad, Bogotá, y que llenan de buena energía los espacios que interviene; SakoAsko, ilustrador y artista gráfico quien desde muy temprana edad se dejó llevar por el dibujo, y con el que ahora transmite inquietudes y cuestionamientos frente a la toma de decisiones de las personas;



También DJ Michu, con su música que siempre inspira a los seguidores de New Balance;



Y la bailarina y actriz Valeria Sandoval, reconocida por bailar junto a Ricky Martin, Maluma, entre otros y quien hizo una pausa por su gira de presentaciones “Somos Parceros”, para realizar una participación especial en el evento.

Como espectáculo músical principal estará Lozk, una banda audiovisual que mezcla música electrónica con sonidos folclóricos del mundo: Colombia, Asia y África.



En el mes del arte en Bogotá, New Balance retó a cinco artistas a que redefinieran en su arte el color gris y cuyos resultados se presentarán en una gran fiesta que girará alrededor del arte, en el reconocido art district bogotano, el barrio San Felipe.



La fiesta “Grey Runs in the Family”, una celebración mundial que se realiza en septiembre, con el linaje de New Balance. “Más que un color, el gris representa el estado mental audaz, y el sentido de pertenencia de toda la familia NB de usuarios independientes y para que todos seamos partícipes de este sentimiento nace esta fiesta en honor al color bandera de la marca” comenta Maria Fernanda Jiménez, gerente de mercadeo de la marca.



Su historia se remonta a 1980 donde por primera vez se utilizó el gris con la intención que el calzado se ajustara en la categoría Lifestyle existente y se adaptara al running, lo que desafió las tendencias populares de la época.



La fiesta contará además con invitados especiales y muchas sorpresas para los asistentes; una convocatoria para todos los amantes del arte que quieran celebrar junto a New Balance más de 100 años de historia.