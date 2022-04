Los fieles de la Iglesia Católica en Colombia están de plácemes porque desde el domingo pasado celebran nuevamente la Semana Santa como debe ser. Es decir, en las procesiones en las calles y las celebraciones litúrgicas en los templos debido a que la pandemia del covid-19 ha cedido.

(Puede leer: Controlarán el acceso a los cerros de Cali en Semana Santa)



En El Cerrito, municipio del Valle del Cauca, situado a 47 kilómetros de Cali, Nelson Saavedra Arango, un hombre de 51 años, de contextura gruesa, cabello ensortijado que termina en una larga trenza y manos con dedos largos y delgados, también está feliz. Y no es para menos, en el Valle del Cauca y en otros departamentos del país, un número indeterminado de las imágenes que ha restaurado o esculpido estarán en las procesiones después de dos años de encierro obligado.



Desde hace 32 años, este cerriteño recupera o modela imágenes religiosas en un taller en el que están dispersas efigies de Jesús en las estaciones del Vía Crucis, de la Virgen María y de ángeles.



Han pasado tres décadas y Nelson habla de su oficio con el mismo entusiasmo con el que a sus 19 años llegaron a sus manos las primeras imágenes a las que les volvió a dar vida sin tener estudios de conservación y restauración de esculturas. Sí era un buen dibujante de rostros y moldeaba figuras.



“Dios me orientó, esto no vino de la nada. Si la imagen era en yeso, conseguía yeso, no el apropiado. Si la imagen era de madera buscaba cedro. Todo se fue dando muy bien”, recordó Nelson.



(Le recomendamos: Unos 400.000 vehículos recorrerán el Valle en Semana Santa)



Ese primer trabajo de restauración fue el punto de partida del oficio al que decidió dedicarle su vida a pesar de los deseos de su madre, quien quería tener un sacerdote en su familia y creyó que el cuarto de sus siete hijos tenía todo para serlo, ya que fue acólito y mostró vocación por la vida religiosa.



Pero cuando doña María Ruth Arango vio la pasión con la que Nelson daba sus primeros pasos en la que iba a ser su profesión, pensó que no fue tan malo que él no fuera sacerdote si iba a cuidar de los símbolos de su fe.

Facebook Twitter Linkedin

Nelson es meticuloso en su quehacer. Foto: Archivo particular

Durante las atípicas conmemoraciones de la Semana Santa en los años 2020 y 2021 por cuenta del covid-19, Nelson estuvo, por primera vez, en su casa y no en su taller. Sin embargo, aprovechó el confinamiento para subir fotografías de sus trabajos de restauración en sus redes sociales y se dio a conocer en varios países.



“Como la gente estaba más pegada al celular por el encierro, empezaron a llegarme solicitudes de amistad porque publiqué una restauración”, dijo Nelson, quien ya superó los 5 mil amigos en Facebook.



(Siga leyendo: Así funcionará el pico y placa en Cali durante la Semana Santa)



Ninguno de los tres hijos de este artista ‘heredó’ su oficio. Los dos mayores son profesionales y la más pequeña, que es adolescente, no ha mostrado interés. No obstante, él explicó que con su esposa se fijaron la meta de que sus hijos sean profesionales. Hasta que pueda trabajar, Nelson Saavedra seguirá siendo el único restaurador de El Cerrito.

Más noticias de Colombia

Semana Santa 2022: Cinco costumbres populares de no creer en Colombia

Emergencia en Villavicencio: accidente aéreo deja 12 personas heridas

Plan éxodo: así avanza la movilidad para esta Semana Santa en Colombia