El quindiano que 'galopa' con los equinos del parque Panaca

Hace 19 años, Jhon Jairo Quintero llegó al Parque de la cultura agropecuaria (Panaca), ubicado en Quimbaya, Quindío. Tan solo un año después de que este parque abriera sus puertas. Aunque comenzó realizando oficios varios años después empezó a entrenar caballos y ahí descubrió un “don”’ con los animales.

Según sus compañeros y el mismo Quintero, fácilmente logra domar un caballo. “Hasta los más ariscos que nunca se han dejado poner una silla encima logro domarlos y después de una hora o menos entro en confianza con ellos”, comentó.



Hasta en un mes ha logrado que un caballo realice algún tipo de acrobacia y sea entrenado en los criaderos de Panaca. Y eso lo ha llevado a tener el reconocimiento de sus compañeros y superiores. Precisamente, Quintero hace parte del show ‘Travesía, cinco continentes al galope’, que hace unos días tuvo un relanzamiento y que al parecer será vendido a otros países.



“Él tiene una capacidad inigualable para comunicarse con los caballos, Quintero no tiene una capacidad muy grande para expresarse, pero eso le ha hecho desarrollar una capacidad muy grande con estos animales. Yo llevo 30 años trabajando con caballos y todos los días me impresiono con lo que hace Jhon Jairo hace, en muy poco tiempo es capaz de entrenarlos”, relató Carlos Lara, director operativo de Panaca.



El hombre de 39 años es uno de los principales jinetes del show, que dura una hora y 15 minutos. Allí realiza presentaciones de baile, acrobacia y demás, con cuatro caballos distintos. “Es un don que Dios me dio, me entiendo muy fácil con los caballos y he aprendido mucho de ellos como sus aptitudes, ellos son como un perro fiel”, dijo.



Uno de los orgullos de Quintero es Claus, un equino que nació en el parque y que también hace parte del elenco de Travesía. “Yo mismo lo entrené, es un hijo de Panaca. Para entrenarlos hay que tener paciencia, respeto, dedicación, confianza y amor”.

De ahí que Claus y los más de 60 caballos de Travesía no se ponen nerviosos con el público y están acostumbrados a las presentaciones como la reapertura del show el pasado 7 de diciembre, cuando se celebraron los 20 años de Panaca y recibieron la visita del presidente de la República, Iván Duque. Cientos de personas estuvieron en este nuevo show en su versión 2.0, como se le denominó.



Uno de los propósitos es llevar este show a otros países incluso con los caballos entrenados en Panaca por Quintero y otros jinetes.



Este show es una puesta en escena con caballos de más de 20 razas y que reúne un equipo artístico integrado por jinetes, acróbatas, y actores de origen campesino formados en Panaca, que a través de los años se han convertido en artistas.



“Es un espectáculo contado a través de una metáfora poética y visual. Este show es de talla mundial”, dijo Daniela Vélez, directora de diseño y producción.



Agregó que en los cinco años que lleva el show en Panaca “se mantuvo como lo montamos, pero ahora revisamos las coreografías, se le puso nueva música y nuevo vestuario e hilo conductor, a través de lo plástico renovamos pintura, luces y demás, lo volvimos mucho más hermoso de lo que era”, contó Vélez.



Ahora, Travesía cuenta la historia de una niña que siempre ha querido conocer los caballos y cuando llega a la locación del show, viaja con ellos por los cinco continentes y todo hace parte de un sueño.



Por su parte el director general del show, Leonardo Martínez, narró que antes era “un variaté de muchos números, pero le faltaba un hilo conductor y lo que hicimos fue construir una historia donde la niña hace una travesía hasta convertirse en una mujer, está basada en la estructura de un héroe. Es la delgada línea entre el sueño y la realidad”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA