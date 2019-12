Duque dijo que quiere construir un país de propuestas, no de protestas

Durante un reconocimiento y respaldo a su gestión por parte de la clase empresarial del Valle del Cauca el presidente afirmó que la conversación nacional es para dialogar, no para negociar.

Cabe recordar que el ´Comité del Paro Nacional' le pide al Gobierno Nacional que se cree una comisión negociadora que aborde los 13 puntos que se le presentaron.



Duque señaló que la 'conversación nacional' él la comenzó desde que decidió que quería ser Presidente y comenzó a recorrer el país. Sin embargo, acotó que el país debe superar la actual coyuntura y concentrarse en los temas esenciales.



Sobre el vandalismo que ha habido en las protestas del paro nacional desde el 21 de noviembre pasado y que ha afectado particularmente a Cali, dijo que la violencia no es la salida para buscar transformaciones sociales. "Nosotros queremos construir una Colombia de propuestas, antes que de protestas", comentó.



En cuanto a las conversaciones con el Eln, el mandatario reiteró que mientras esta guerrilla siga cometiendo atentados, actos terroristas y secuestros el Gobierno no se sentará en una mesa de negociaciones.



"Colombia no cierra las puertas de la construcción de la paz (...) El Eln no ha hecho sino sembrar odio y no ha hecho sino asesinar colombianos (...) Si nosotros aceptamos que converse de paz mientras se comete violencia, estamos legitimando la violencia como un mecanismo de presión a la sociedad y eso no puede ocurrir en una democracia", recalcó.



Además, Duque reiteró su férrea defensa al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que durante el paro nacional ha estado en el 'ojo de huracán' por presunto abuso de la fuerza y la muerte del joven Dilan Cruz, en Bogotá. Afirmó que el Esmad "protege a los ciudadanos".



No se refirió al confuso hecho del traslado en un carro de una mujer que fue retenida por agentes del Esmad y policías, el martes pasado durante protestas en la capital del país.