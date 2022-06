El patrullero Paul Alejandro Meneses López D’Guzmán se lanzó a las aguas que cubrieron completamente la avenida 2N y hasta jardines aledaños, en inmediaciones al barrio Los Álamos.

No lo dudó ni por un segundo a cruzar a ciclistas, motociclistas, conductores de automotores, personas con niños y mascotas, hasta familias enteras que luchaban atravesar la vía, tratando de caminar o flotar en el agua.



El patrullero había terminado en la noche del sábado su servicio en el plan ‘Baliza’ contra la criminalidad.

Fue cuando el uniformado observó a personas que necesitaban ayuda.



El desbordamiento de una quebrada en este sector de la ciudad hizo aún más difícil la misión del policía que por todos los medios y con el agua hasta el cuello, llegó hasta los afectados.



Fueron incontables las veces que el uniformado cruzó las calles inundadas.



Iba y venía. En muchas de estas ocasiones contando con la ayuda de la ciudadanía que con aplausos celebraba no solo los rescates, también su heroísmo, vocación y gallardía.



El policía es oriundo de Nariño y con 23 años labora en esta unidad policial desarrollando la nueva estrategia de 'Policía de vecindario'.



"La inundación empezó a subir y hasta tapó las matas. Hasta que unos ciudadanos quedaron atrapados. Todo esto estaba cubierto de lodo. El agua me llegaba hasta el cuello, pero no dudé. Me quité el cinturón y me sumergí", siguió narrando.

Dijo que la misma ciudadanía le ayudó con una vara para no perder el equilibrio.



"Obviamente sentí miedo, tengo a mi familia, tengo a mi madre, pero tengo la vocación y tener la satisfacción de hacer un buen trabajo. Eso me motivó a ayudar a estar personas y es un honor ser policía", afirmó.

Se graduó como profesional en servicio de policía de la Escuela Simón Bolívar, ubicada en el municipio Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.



"Yo estoy orgulloso de mi trabajo, de ayudar a los demás y así lo hice cuando empecé a ver que la inundación aumentaba", dijo.



En el Cuerpo de Bomberos también hubo héroes que sin pensarlo arriesgan hasta sus propias vidas para salvar otras, como en este caso, durante las emergencias que causaron inundaciones en esta noche del sábado por tormenta y la creciente del río Cali, sumándose al rebosamiento del sistema de alcantarillado. Esta situación ocurre cada vez que llueve en la ciudad, pero en este caso, cuando las precipitaciones fueron mayores, la situación se empeoró.



Llovió durante dos horas la misma cantidad que suele verse en uno o dos meses.



