En el Día de la Madre, una mujer, adulta mayor estuvo casi todo el día, tratando de vender dulces que tenía en un pequeño recipiente de plástico o platón. Allí fue sorprendida por un visitante que le llevaba un regalo.

Estaba en el semáforo de la avenida 4 Norte con calle 34. Allí llegó, pese a que esta abuelita estaba lejos de su hogar, ubicado en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali.



El mayor de la Policía Jéfferson Ricardo Arias Cuervo se conmovió al ver a la señora que bajo el intenso sol, siempre de pie, trataba de que conductores y peatones le compraran algún dulce para tener algo dinero y así llevar a su vivienda.

El mayor Jéfferson Arias con la adulta mayor, en el norte de Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Enternecido por la adulta mayor, en un día como el de la Madre, el oficial decidió tener un detalle con ella.



El mayor Arias Cuervo le compró un mercado y se lo entregó.

A la señora se le quebró la voz y no dejaba de persinarse y de agradecer el gesto solidario del mayor de la Policía.



Hubo lágrimas y a la vez, sonrisas hacia esta abuelita.



El mayor Arias recordó que muchas mamás luchan por sus hijos y sus familias, y algunas no pueden celebrar.



También hay hogares donde no pueden compartir con las mamás.



Este es un día para agradecer a todas las mujeres que dan todo por sus hijos y por sus familias.



