Se acaba el año y Cali no ha podido terminar su plan parcial más largo

Concejales de la capital del Valle del Cauca expresaron su inconformidad por el actual estado del Plan Parcial Talleres del Municipio, que se inició en el 2004 y prácticamente está estancado.

"El Plan Parcial Talleres del Municipio es el Plan Parcial más largo de la historia de Cali pues cumple 16 años y aun no se concretan ni las obras, ni la propiedad”, se quejó el concejal Milton Fabián Castrillón, quien le recordó a sus colegas y a la actual administración distrital las continúas prórrogas del convenio que le dio vida al Plan Parcial.



"El convenio comenzó el 24 de agosto de 2004, mediante Decreto Municipal No. 0444 con un término de ejecución de 4 años, tiempo en el que no se hizo nada y aun así, el plazo se extendió por 6 años a partir del 31 de diciembre de 2007, y una vez vencido ese plazo, mediante Decreto No. 0981, se volvió a prorrogar por otros 6 años hasta el 12 de marzo de 2020, finalmente el Decreto 0731 de 19 de marzo de 2020, se extendió vigencia por 1 año contado hasta el 12 de marzo de 2021”, detalló el concejal Castrillón.



La nueva extensión del convenio fue decidida por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Alcaldía de Cali.



Según consta en los archivos del Concejo de Cali, el proyecto Talleres del Municipio nació con el Acuerdo Municipal 069 de 2000 o Plan de Ordenamiento Territorial POT, que propuso el rescate de algunas áreas de la ciudad para destinarlas a vivienda nueva. En el 2003, se formuló el Plan Parcial Talleres del Municipio, que permitía cambiar algunos de los usos del suelo que tenía este terreno, por lo que no solo se podía hacer vivienda, sino todo lo que tiene que ver con equipamientos comerciales.



Sin embargo, el proyecto ha estado enredado, tanto así que concejales como Fernando Tamayo y Roberto Rodríguez, en un debate en el 2017, aseguraron que "el Municipio podría perder 60 mil millones de pesos por una negociación sin argumentos o ganar todo si se propone hacer una defensa de lo público". Tamayo calificó el proyecto como un legado maldito”. Tamayo y Rodríguez siguen siendo concejales de Cali.



Otros concejales consideraron hace tres años que la Alcaldía de Cali podría reestablecer el derecho a la propiedad y demandar como se ha hecho en casos similares. El predio ha estado en manos de un particular.



Sin embargo, el entonces secretario de Vivienda y Hábitat, Jesús Alberto Reyes, advirtió que las demandas podrían ser en contra del Municipio. "Este gobierno heredó el proyecto Plan Parcial Talleres del Municipio, bajo unas condiciones acordadas desde el año 2007 y que se modifican en el año 2015, que de no cumplirlas,

sigue favoreciendo a un particular o socio gestor en precio, en virtud a que las modificaciones hechas en los años 2014 y 2015, dejan en condiciones desfavorables a la Administración Local", explicó.



El concejal Milton Castrillón asegura haber descubierto además un supuesto error jurídico: “Causa curiosidad que el Plan Parcial, según la respuesta que nos envía la Secretaria de Vivienda, se venció el 12 de mazo de 2020, pero se extendió su vigencia el 19 de marzo de 2020, es decir, después de que se había vencido el plazo. Jurídicamente esto no está bien, pues yo no puedo prorrogar un vinculo jurídico, que ya se cumplió”.



Castrillón también llamó la atención en que la Alcaldía de Cali "entregó para la construcción de estos proyectos, los predios Talleres del Municipio, con avalúos que llevan años siendo cuestionados, y sin recibir un beneficio para la ciudad". Este concejal pidió que se hagan nuevos avalúos para saber cuál es el verdadero valor de los terrenos y renegociar los valores del convenio con el particular o en su defecto reclamar la restitución del predio.



