El Plan de Desarrollo de Cali tendría bajonazo en su presupuesto

El Plan de Desarrollo de Cali pasó su primer debate para ser la brújula de la ciudad en el cuatrienio con una reducción en el presupuesto planteado. Es así que de 24,4 billones, el monto quedaría en 18,1 billones.

Según la coordinadora ponente en el Concejo, la cabildante Tania Fernández, “se redujo en 4 billones de pesos que se tenían proyectado recaudar para el sector educativo por parte de cofinanciamiento privado y casi un billón que se iban a girar al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde),al igual que se hicieron otros ajustes en la mayoría de organismos”.



Explicó que estos cambios obedecerían a la nueva realidad económica del país y del mundo, en el cual, la economía presupuesta sufría una contracción y el Producto Interno Bruto (PIB) del país se ve reducido. “Si bien la Alcaldía mantiene las metas de generar mayor recaudo, de reducir el gasto (...) la Administración central prefirió ser más prudente en las proyecciones del Plan y hacer dichas reducciones”, dijo Fernández.

Es así que la reactivación económica por el impacto de la pandemia que obligó la cuarentena obligatoria también tiene sus recursos apretados en el Plan con el nombre ‘Cali, unidos por la vida’.“En total, el plan de reactivación económica se cuantifica en 701.000 millones de pesos e impactará a 9.000 beneficiarios sector cultural”, afirmó Fernández. Claro está que para esa reactivación se hablaba en un comienzo de 2,2 billones de pesos. Sin embargo, la cabildante anotó: “No es que se haya reducido como tal, por el contrario y de hecho, la reactivación económica pasó de ser una disposición extra en el proyecto inicial a ser un pacto transversal en el Plan de Desarrollo; inicialmente, se manifestaba que costaría 2,2 billones de pesos y se ejecutaría entre 2020 y 2021, pero la Administración y el Concejo coincidimos en que muchas de las apuestas del Plan de Desarrollo generarían reactivación económica, por lo que con la ponencia de primer debate, la reactivación de la economía se encuentra inmersa en todo el Plan y movilizará en total más de 14,2 billones en todo el Plan”.



Pero, a la concejala Diana Rojas le preocupan las proyecciones y fuentes financieras, especialmente. Además, proyectos como el tren de cercanías, el búnquer de la Fiscalía, la Casa por la Vida Lgbti o la cárcel distrital no quedaron contemplados pero, según Fernández, no significa que no se lleven a cabo.



En servicios públicos, la concejala Fernández explicó: “Estipulamos que en materia de alivios de servicios públicos se aportarán alrededor de 15.000 millones de pesos; 150.000 millones de pesos para apoyar 4.600 unidades productivas; 10.000 millones, para el manejo de un fondo operacional para sectores de desarrollo económico, cultura y turismo, y para la ampliación de pago de impuestos municipales”.



El concejal Fernando Tamayo había hecho un llamado en que mientras que en Bogotá, en Medellín y en Pereira se ha hablado de subsidios, en Cali, el tema ha sido de plazos de pago sin intereses, por lo que pedía que se reconsiderara esta cuestión.

El concejal Roberto Rodríguez tuvo dudas sobre planes de vivienda.



“Se busca avanzar significativamente en Ciudad Paraíso (proyecto de renovación en el centro de Cali), se proyecta avanzar en un 30 por ciento en la construcción de viviendas y en habilitar más de 100.000 metros cuadrados de suelo”, dijo Fernández.



En cuanto a otras iniciativas, el proyecto del Plan de Desarrollo que pasa a segundo debate, ratificó lo que planteó el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, sobre un bulevar de San Antonio, conectado con la calle Quinta. “Se conectará con el Bulevar del Río. Se realizará un hundimiento entre las carreras 4 y 10 con 40.000 millones de pesos”, dijo la concejala Fernández.



Mientras que en la Asamblea del Valle del Cauca se avanzará el segundo debate del Plan de Desarrollo ‘Valle invencible’, en la plenaria de esta tarde.



El proyecto de Ordenaza refiere 8,3 billones de pesos, distribuidos en 27 líneas de acción desarrolladas, a través de 71 programas y 172 subprogramas. En uno de ellos se busca dar incentivos para la creación de unidades productivas familiares en el departamento.



