El pico y cédula a la hora de comprar o ir al banco en Cali

A partir de este viernes, en Cali regirá el pico y cédula para ir de compras por turnos en supermercados, y establecimientos comerciales y bancarios, con el llamado reiterado a los vallecaucanos para que guarden el aislamiento de rigor por el coronavirus.

Nadie está exento de padecer la temida enfermedad que sigue propagándose por el mundo, pues así lo evidenció la muerte más reciente en la ciudad, la de una joven, de 19 años que ya traía consigo problemas de hipoxia cerebral. Esto quiere decir, reducido suministro de oxígeno al cerebro.



Por ello, para controlar el acceso a la hora de hacer compras, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el secretario de Seguridad del municipio, Carlos Alberto Rojas, explicaron que el pico y cédula se hará en días hábiles. Este viernes, cuando arrancará la medida, saldrá de compras, una persona por cada familia y cuya cédula termine en 1, 2 y 3.



El lunes, el turno será para quienes tengan su cédula terminada en 4, 5 y 6.

El martes lo harán las personas cuya cédula finaliza en 7, 8, 9 y 0. Al día siguiente se repetirá el ciclo y así sucesivamente. Según el secretario Rojas, la medida aplica para establecimientos bancarios, establecimientos de comercio que expenden productos básicos de la canasta familiar como supermercados y grandes superficies. El pico y cédula también rige en ciudades como Pasto, Tumaco y Medellín.



Así mismo, las droguerías y farmacias están excluidas del decreto, esto significa que para ir comprar medicamentos no se pone en práctica el pico y cédula, debido a que es una necesidad que no se puede restringir. También va una sola persona por núcleo familiar.



El coronavirus sigue aumentando, pues en menos de 24 horas se pasó de 116 pacientes en todo el Valle del Cauca a 148. El caso de la joven que murió en Cali está siendo estudiado por el Ministerio de Salud, pues no hay claridad de cómo lo contrajo, si fue importado, o sea, si estuvo en algún país donde había el brote o contacto local.

Palmira registró un nuevo caso y llegó a 22 contagios, mientras que Cartago con caso llegó a 6. En Yumbo se reportan cinco nuevos casos y también llegó a seis. Uno de los pacientes es una niña de 4 años, ahora en su hogar. Otro caso se reportó en Tuluá, municipio que ahora llegó a tres contagiados. Ulloa y Candelaria registraron cada uno a su primer paciente.



Para tener un mayor control y monitoreo de si Cali está cumpliendo con la cuarentena entró en operación una flotilla de 16 drones que harán seguimiento con cámaras de vigilancia. Así habrá material de audio, videos y fotografías.

Los drones fueron puestos en funcionamiento con pruebas ante los medios de comunicación para vigilar mucho más la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Estos drones volarán en los cuatro ecosistemas de la ciudad (oriente, occidente, norte y sur) en horarios de 6 a 8 de la mañana; 11 de la mañana a 1 de la tarde; y de 4 a 6 de la tarde y nos permitirán hacer un control muy preciso del acatamiento del aislamiento preventivo obligatorio”.



El funcionario dijo que gracias a esta tecnología, las autoridades tendrán información de primera mano para desplegar los operativos, de manera inmediata y eficiente. “El objetivo es que la ciudad se proteja al máximo en este tiempo de cuarentena, pues queremos reducir la tasa de contagio del coronavirus. No es una medida de orden público, sino de protección a la ciudadanía”, sostuvo Rojas.



El alcalde Ospina recordó que sigue a la espera de resultados de más pruebas del coronavirus para poder entrar a aplicar más medidas y controles. Esta semana planteó la posibilidad de que la cuarentena obligatoria y decretada por el Gobierno Nacional se pueda extender, como lo sugirió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El mandatario reiteró que la única manera de superar esta pandemia es con prevención de todos y quedándose en casa.

Van unos 2.700 sancionados en el Valle que no se aislaron

La cifra de sancionados por infringir el aislamiento obligatorio que ordenó el Gobierno Nacional se acercaba a los 2.700 en todo el Valle del Cauca. Cali es el municipio con el mayor número de comparendos por partte de la Policía. De hecho, la cifra superó los 1.500 en la ciudad y en el área metropolitana con municipios vecinos, Yumbo, Candelaria y Jamundí. Siguen Buga, Palmira, Buenaventura, Roldanillo, Tuluá, Cartago, Sevilla y Dagua. Según autoridades, los drones permitirán controles hasta de las infracciones de tránsito.



CALI